New York-børsen stiger etter månedens viktigste nøkkeltall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 16.103,56 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 38.620,10 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.159,45 poeng.

Oppdatert klokken 15.45: Etter 15 minutters handel er Nasdaq opp 0,6 prosent, S&P 500 har klatret 0,5 prosent mens Dow Jones er opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 16,47.

Månedens viktigste makrotall

Det ble skapt 303.000 nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA i mars, viser nye tall fra USA fredag ettermiddag. I forkant var det store sprik i forventningene, som varierte fra 150.000 til 250.000, med en median på 215.000. Bloomberg ventet 212.000. Tallet blir av mange karakterisert som månedens viktigste makrotall.

Lønnsveksten på årsbasis i mars var som ventet på 4,1 prosent, mens ledighetsraten var på 3,8 prosent.

– Jeg ble forbløffet. Dette vil absolutt fyre oppunder spekulasjonene om at Fed vil avvente sitt rentekutt, og lengre enn vi tidligere har trodd, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Torsdagens kalddusj

Torsdag var preget av et markant fall på Wall Street. Teknologitunge Nasdaq og Dow Jones falt 1,4 prosent mens S&P 500 gikk ned 1,2 prosent.

«Ytterligere geopolitiske spenninger i Midtøsten presset oljeprisen opp til 90 dollar fatet og ga markedet en kalddusj i går: Den såkalte «fryktindeksen», VIX, steg i går kveld fra 13,7 til 16,4», skriver Handelsbanken i en oppdatering.