Kraftige børsfall fredag

Torsdag sank de amerikanske børsindeksene med 1,1-1,4 prosent, og fredag fulgte de asiatiske og europeiske markedene etter. I Tokyo svekket Nikkei 225 seg med 2,0 prosent, mens nedturen i Frankfurt, Milano og Paris ble på 1,3-1,5 prosent.

Høye oljepriser, en del «haukete» Fed-uttalelser, vedvarende inflasjonspress og tiltagende geopolitisk risiko har bidratt til å surne investorenes humør, og svake tall for eurosonens detaljhandel hjalp ikke på stemningen. Omsetningen falt med 0,5 prosent fra januar til februar, og vi har nå hatt tre måneder på rad uten positive tall. Annen statistikk viste at aktiviteten i eurosonens bygg- og anleggssektor krympet i mars, som følge av blodfattig etterspørsel. En tredje rapport avdekket et boligprisfall på 1 prosent i Storbritannia i mars, etter fem måneder med vekst. I det seneste året er britiske boliger blitt skarve 0,3 prosent dyrere.

Mens Europas makrotall tyder på at områdets rentehevinger har en avkjølende virkning, er det motsatte tilfellet i USA. Ifølge fredagens NFP-rapport steg sysselsettingen utenfor landbruket med 303.000 i forrige måned. Nivået var det høyeste siden januar i fjor og oversteg selv økonomenes mest optimistiske estimat. Som om ikke det var nok, sank arbeidsledigheten fra 3,9 til 3,8 prosent.

På forhånd ble 150.000-200.000 nye jobber regnet som et «optimalt» nivå, så den langt høyere fasiten skapte frykt for at Feds rentekutt blir utsatt. Derivatmarkedet priser nå inn en 59 prosent sannsynlighet for en senking på minst et kvart prosentpoeng i juni, mot hele 66 prosent torsdag ettermiddag.

For øvrig er stemningen i aksjemarkedet fortsatt ganske god, selv om den er blitt noe verre i denne uken. En ukentlig spørreundersøkelse blant amerikanske privatinvestorer viste at de generelt har mer tro på børsoppgang enn normalt, noe som har vært tilfellet i de seneste 22 ukene. 47 prosent er «bull», 22 prosent er «bear», og 31 prosent er «nøytrale».