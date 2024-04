BlueNord steg 1,4 prosent på dagens femte høyeste omsetning. Dette til tross for at Taconic Capital Advisors UK, nærstående til styremedlem Peter Coleman, solgte 400.000 aksjer til kurs 582 kroner – tilsvarende et proveny på over 230 millioner kroner.

Fornybaraksjer dominerte

Fem av de åtte aksjene som steg mest er fornybaraksjer. Everfuel ble dagens vinner med en oppgang på 20,0 prosent, uten at det kom noen nyheter fra selskapet fredag. Hydrogenpro steg 13,6 prosent, mens Hynion endte opp 6,9 prosent og Pyrum steg 6,8 prosent.

Vow steg nye 4,1 prosent, etter at datterselskapet Scanship like før stengetid torsdag fortalte om en kontrakt på over 2 millioner euro med et fremtredende europeisk verft. Kontrakten ble karakterisert som en «betydelig milepæl.» Vow Green Metals steg 6,9 prosent.

Flere vinnere og tapere

Norwegian falt 4,1 prosent etter å ha lagt frem trafikktall for mars . Pareto Securities-analytiker Kenneth Sivertsen antydet at han vil øke estimatene med 10-15 prosent etter tallene.

«Aksjen handles nå til 7,7 ganger inntjeningen i 2024 basert på den midtre delen av guidingen selskapet har gitt. Dette er lavt gitt en solid balanse, konkurransedyktig kostnadsstruktur og sterk posisjon i Norden», gikk det frem av en oppdatering.

Crayon Group utmerket seg negativt med et fall på 4,7 prosent. HR-direktør Bente Liberg solgte torsdag, gjennom Goodcharma AS, 17.000 aksjer i selskapet til kurs 76,33 kroner.

Höegh Autoliners steg 2,9 prosent etter sin flåteoppdatering som viste snittrater nær toppen i mars.

«Det er en lettelse å se at volumene er igjen på vei mot 1,3 millioner cbm pr. måned-nivået som vi har hatt i 2023, noe som indikerer at situasjonen i Rødehavet er i ferd med å stabilisere seg», skrev Pareto Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Flere vinnere

Himalaya Shipping, med Tor Olav Trøim på eiersiden, steg 2,9 prosent etter at Pareto Securities har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål 110 kroner.

Stolt-Nielsen steg 3,2 prosent etter at SEB har høynet kursmålet fra 475 til 495 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen.

Endúr steg 4,3 prosent etter at SpareBank 1 Markets Petter Kongslie overfor Finansavisen trakk frem aksjen som en doblingskandidat.

– Hvis vi tør å titte frem til 2025, og legger til hva vi mener er en realistisk verdi på Artec Aqua, kommer vi til 95 kroner pr. aksje, mens dagens aksjekurs bare er 45 kroner, sa han.

Inin Group steg 11,8 prosent etter at Rail Production, et datterselskap av Nordic Infrastructure Group, er blitt tildelt en kontrakt på 105 millioner kroner for å utføre sporarbeid på deler av jernbanen mellom Oslo og Eidsvoll.