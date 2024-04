I en børsmelding fredag kveld kommer frem at grunnlegger av offshorerederiet Siem Offshore, Kristian Siem, forlater selskapet og trekker seg som styreleder.

«Selskapet har to store aksjonærer med ulike verdier, kultur og målsetninger. Et klart fokus på retningen for selskapets organisasjon er avgjørende for resultater. Det finnes flere veier frem som kan tjene selskapet godt, men bare en vei kan velges og kun en part kan holde i roret», sier Siem i børsmeldingen.

De to store aksjonærene er Kristian Siem selv og Kistefos, selskapet til Christen Sveaas. Siem og Sveaas eier før transaksjonen henholdsvis 34,86 og 33,32 prosent av Siem Offshore.

– Min jobb er fullført, og jeg overlater roret til andre eiere, sier Kristian Siem, som legger til at han har brukt 30 år på å bygge opp selskapet.

Uenigheter

Til E24 sier Sveaas at prosessen med salget og exiten til Siem har vært "profesjonell og grei". På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe mer enn det, sier han videre.

Siem Offshore selger ni skip til hovedaksjonæren Siem Sustainable Energy og tilknyttede selskaper, i bytte mot 35 prosent av aksjene i Siem Offshore.

Siem vil deretter opphøre å være aksjonær i selskapet, og Kristian Siem stiller seg ikke til valg på den årlige generalforsamlingen som er planlagt avholdt i mai.

Markedsverdien til Siem Offshore er på rundt 8,8 milliarder kroner, etter fredagens sluttkurs.