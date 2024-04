Wall Street i grønt

Sterke makrotall løftet Wall Street fra kalddusjen igår. Industritunge Dow Jones endte opp 0,79 prosent til 38.904,27 poeng. Brede S&P 500 steg 1,11 prosent til 5.204,29 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,24 prosent til 16.248,52 poeng.

Tross dagens oppgang er de ledende indeksene i negativt territorium for uken samlet. Dow Jones har falt 2,3 prosent, S&P 500 1 prosent, og Nasdaq 0,8 prosent, ifølge MarketWatch. For Dow Jones er dette det største ukentlige fallet så langt i år.

Tiårige amerikanske statsobligasjoner ble løftet til 4,402 prosent, og VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,49 prosent til 16,27.

Månedens viktigste tall

Det ble skapt 303.000 nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA i mars, et tall langt høyere enn ventet.

Før tallslippet varierte forventingene fra 150.000 til 250.000, med en median på 215.000. Bloomberg på sin side ventet 212.000.

Lønnsveksten på årsbasis i mars var som ventet på 4,1 prosent, mens ledighetsraten var på 3,8 prosent.

– Jeg ble forbløffet. Dette vil absolutt fyre oppunder spekulasjonene om at Fed vil avvente sitt rentekutt, og lengre enn vi tidligere har trodd, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Tesla-kaos

Teslas "billigmodell" Model 2 er parkert for godt, ifølge Reuters. Modellen skulle koste rundt 270.000 norske kroner, og være Teslas billigste modell.

Hard konkurranse med Kina, spesielt BYD, har ført til at planene er lagt på is. Tesla-aksjen falt nærmere 6 prosent etter at nyheten sprakk, men gjenvant rundt 4 prosent etter at Tesla-sjef Elon Musk uttalte på X at Reuters, nyhetsbyrået som kom med nyheten, lyver.

Fredag ender Tesla-aksen ned 3,63 prosent til 164,90 dollar.

Bred oppgang for "Magnificent seven"

Foruten Tesla, gikk det godt med de andre "magnificent seven"-aksjene. Nvidia endte opp 2,45 prosent til 880,08 dollar. Meta økte 3,21 prosent til 527,34 dollar, og Amazon endte opp 2,82 prosent til 185,07 dollar.

Microsoft steg 1,83 prosent til 425,52 dollar, mens Alphabet økte 1,31 prosent til 152,20 dollar, og Apple endte opp 0,45 prosent til 169,58 dollar.

Olje og krypto

Torsdag kveld steg oljeprisen markant. Fredag ender WTI-oljen opp 0,13 prosent til 86,70 dollar fatet. Oljemarkedet priser inn ytterligere geopolitisk risiko, og forventer en respons fra Iran etter angrepet på konsulatet i Damaskus.

OPEC+ opprettholdt tidligere denne uken dets produksjonskutt, og la press på enkelte medlemsland for å øke etterlevelsen.

Nordsjøoljen Brent endte ned 0,20 prosent til 90,91 dollar fatet.

Bitcoin endte opp 0,16 prosent til 67.506 dollar pr. coin. Ethereum endte ned 0,03 prosent til 3.328,76 dollar pr. Ethereum.