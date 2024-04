Den Geilo-baserte utleiebaronen Pål G. Gundersen har vært i en presset økonomisk situasjon grunnet høy belåning i eiendomsselskapene under Merkantilbygg-paraplyen.

«Brannsalg hos eiendomskonge», skrev Finansavisen i november i fjor. Da fremgikk det også at Gundersens selskap nærmest var satt under administrasjon av DNB/DNB Markets, hvor Gundersen ikke lenger hadde signaturrett i styret etter vedtak på en ekstraordinær generalforsamling tidligere på høsten.

Han har nylig måttet selge flere eiendommer. Tidligere i uken ble det kjent at ytterliger to utleiegårder er lagt ut for salg, og at salgene skjer ved bruk av fullmakt.

Nå kan det også se ut som at eiendomsinvestores utfordringer har nådd hans private kunstsamling. Gundersen har en av verdens største privateide Munch-samlinger, som inngår i selskapet Munch Gundersen Collection.

Ifølge Adresseavisen, skal dette selskapet nå være solgt til Reitan-familien.

Store verdier

Munch-samlingen består av 55 grafiske verk med eksemplarer av de fleste av Munchs sentrale motiver innen både litografi og tresnitt, skriver NRK. Det er Reitan Kapital som har kjøpt selskapet Munch Gundersen Collection.

Presseansvarlig Berit Hvalrygg i Reitan, forteller at kunstsamlingen befinner seg i utlandet og at det foreløpig ikke er lagt noen planer for verkene. Hun legger til at det ville vært fantastisk om noen av verkene kom til Trondheim.

Gundersen er en lidenskapelig samler av kunst og antikviteter, og mye er plassert på hotellet Vestlia Resort på Geilo med kunstnerne Kai Fjell og Edvard Munch i sentrum. Han har også utgitt flere bøker relatert til samlingen.

I regnskapet til Merkantilbygg for 2022 er kunsten bokført til 632 millioner kroner, men de reelle verdiene skal være langt høyere.