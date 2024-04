Tidligere i uken bidro fornyet uro i Midtøsten til å sende oljeprisen oppover, hvor nordsjøoljen steg fra 87 til 91 dollar denne uken, på rykter om at Israel forbereder seg på et mulig angrep fra Iran.

Samtidig har makrotall fra USA bidratt til å så tvil om hvor tidlig rentekuttene kan komme, noe som bidro til at amerikanske børser falt noe tilbake torsdag.

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen skriver i sin ukentlig markedsrapport at de ikke vil overdrive bevegelsen i markedet, og at investorene sannsynligvig har lett etter en mulighet til å ta gevinst etter den sterke oppgangen tidligere i år.

«Når optimismen er høy og oppgangen sterk skal det heller ikke mye til av negative nyheter for å skremme markedet», skriver de.



På tross av en viss uro sist uke, mener strategene at nyhetene vi har fått om økonomien så langt i år peker i retningen av et bredere syklisk oppsving.

OVERVEKT I INDUSTRI: Sjefsstrateg Erik Bruce og senior strateg Joachim Bernhardsen i Nordea. Foto: Nordea

Overvekt i industri

«I USA var veksten sterk i fjor, drevet av forbruksvekst og tilhørende vekst i tjenestesektoren. Bygg og anlegg gjorde det også bra hjulpet av store offentlige støttepakker rettet mot anleggsinvesteringer i ny energi og ny teknologi. Stigende renter og et usikkert makrobilde førte imidlertid til at bedriftenes investeringer i nye maskiner utviklet seg svakt», skriver de.

Det er likevel ikke nok til å svekke det totale vekstbildet, ettersom industrien utgjør kun 10 prosent av økonomien.

«I vårt markedssyn anbefaler vi å ha noe mer aksjer i sykliske sektorer som Industri og mindre i mer defensive sektorer som Stabilt konsum. Det er basert på en tro på at vi er inne et bredere syklisk oppsving der industrien igjen gjør det bedre», skriver strategene.

Bruce og Bernhardsen trekker frem den globale innkjøpssjefsindeksen for industrien (PMI) som krøp over 50 i februar, noe som tilsier vekst, og et tegne på at bildet i industrien er i ferd med å snu, mener de.