På fredag måtte Elon Musk se seg slått av formuen til erkerival milliardæren, og Facebook-gründeren Mark Zuckerberg, for første gang siden 2020.

Zuckerberg tar tredjeplassen på Bloomberg sin liste over verdens rikeste, og Elon rykker ned på en fjerdeplass.

Musk sin formue har blitt redusert med rundt 48 milliarder dollar i år, i motsetning til Zuckerberg sin formue, som har økt med nesten 60 milliarder dollar.

Tesla-milliardæren har i dag en formue på 180 milliarder dollar, mens Zuckerberg kruser forbi med sine 186 milliarder dollar.

Facebook-skaperen sin formue har økt som følge av at Meta-plattformen fortsetter å klatre til nye høyder, og satte ny all-time high rekord på fredag. Meta-aksjen har steget 49 prosent så langt i år, takket være sterke kvartalsinntekter og selskapets pågående AI-utvikling.

Tesla-kaos

Tesla har som mange andre bilprodusenter blitt rammet av en global nedgang i etterspørsel etter elbiler, økende konkurranse i Kina og skyhøye produksjonskostnader.

Nedrykket til Musk kommer i kjølvannet av at Tesla nylig annonserte at de skrinlegger planene sine om å produsere «billige bilen» Model 2 for godt, skriver Bloomberg.

Markedet reagerte med å sende Tesla-aksjen ned nesten 6 prosent etter nyheten, og aksjen falt tungt på Wall Street i går. Så langt i år har aksjen falt 34 prosent.

Dette gjør Tesla-aksjen til den aksjen som har prestert dårligst på S&P 500-indeksen så langt i år.

Rivalisering

De to milliardærene sin rivalisering strekker seg utover rikdommen deres og har en pågående offentlig krangel på deres respektive plattformer X og Threads.

Den offentlige krangelen ble forsterket når Meta lanserte Threads, en sosial plattform som konkurrerer med Musk sin X.