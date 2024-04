Grunnlegger av offshore rederiet Siem Offshore, Kristian Siem, dukket lørdag opp med 7,3 millioner aksjer i offshorerederiet DOF Group, gjennom hans Luxembourg-registrerte selskap, Siem Industries.

Dette gjør Siem-selskapet til den sjette største aksjonæren i DOF med et eierskap på fem prosent, skriver E24.

Siem Industries-selskapet Subsea 7 forsøkte i fjor å kjøpe opp Dof, men fikk avslag.

Aksjene, som tidligere har ligget bak en SEB-konto, er for første gang oppført på hans selskap. Likevel er det ikke kjent når Siem skaffet aksjene. Basert på dagens kurs i DOF har aksjeposten en verdi på nær 530 millioner kroner.

Milliardæren står fra før av oppført med 700.000 aksjer i eget navn.

Trekker seg

Posisjoneringen oppstår samtidig som Siem meldte fredag kveld i en børsmelding at han forlater selskapet Siem Offshore og trekker seg som styreleder.

De to store aksjonærene er Kristian Siem selv og Kistefos, selskapet til Christen Sveaas. Siem og Sveaas eier før transaksjonen henholdsvis 34,86 og 33,32 prosent av Siem Offshore.

– Min jobb er fullført, og jeg overlater roret til andre eiere, sier Kristian Siem, som legger til at han har brukt 30 år på å bygge opp selskapet.

Valget om å trekke seg skjer på grunn av en uenighet mellom eierne, og Siem får med seg ni av skipene i bytte mot 35 prosent av aksjene i Siem Offshore.

«Selskapet har to store aksjonærer med ulike verdier, kultur og målsetninger. Et klart fokus på retningen for selskapets organisasjon er avgjørende for resultater. Det finnes flere veier frem som kan tjene selskapet godt, men bare en vei kan velges og kun en part kan holde i roret», sier Siem i børsmeldingen.