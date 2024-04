Aksjer til halv pris?

En viktig forklaring er sektorsammensetning. London har bare noen ytterst få av de rene teknologiaksjene som i større grad drar opp PE-snittet fordi de er priset på fremtidig vekst.

Kanskje kan det være triggeren som trengs for å tette verdsettelsesgapet mot andre store aksjemarkeder

FTSE 100 har sin hovedtyngde innen defensive bransjer som helse, råvarer og finans, og tynges av uforutsigbarhet gjennom råvarer og gruvedrift, samt ESG-verstinger som tobakk, gambling og forsvar.

Utbytter og oppkjøp

Det viktigste argumentet for at London-børsen faktisk er billig kan rett og slett være at mye av pessimismen er priset inn allerede. Det er dessuten et bra marked for utbytteinvestorer, ifølge Morgan Stanley, som venter en gjennomsnittlig utbyttegrad på 4,4 prosent for det neste året – dobbelt så høyt som for globale aksjer ved MSCI All Country World Index.

Videre kan det være gode muligheter for oppkjøp. Hittil i år har det allerede vært ni av dem, med en gjennomsnittlig budpremie på 49 prosent. Det må sies å være mer enn godkjent. Oppkjøpene er fordelt på flere sektorer, typer kjøpere og avtalestrukturer, noe som indikerer bred interesse.

En oversikt fra investeringsplattformen AJ Bell viser at andelen kjøpsanbefalinger for FTSE 100 er på 59 prosent, det høyeste nivået de siste ti årene, mot et tiårig snitt på 51 prosent. Salgsanbefalingene er nede på 8 prosent, mot et snitt på 12 prosent. Nå skal som kjent analytikeranbefalinger tas med en klype salt, men trenden er klar.

Valget som kommer

Selskapene i FTSE 100-indeksen får 70 prosent av inntjeningen sin fra utlandet, og den skuffende utviklingen i innenlandsøkonomien er derfor mindre avgjørende.

Men politisk usikkerhet er som kjent gift for investortilliten. Storbritannia har hatt utrolige fem statsministre siden Brexit-avstemningen i 2016, alle fra de konservative. Det neste valget må utstedes i løpet av året, trolig til høsten, og mye tyder nå på at Labour kan flytte inn i 10 Downing Street for første gang siden 2010.

London-børsen har historisk gjort det merkbart bedre under de konservative, men partiet har rotet det til for seg selv, og et Labour ledet av sir Keir Starmer fremstår for mange mindre skremmende enn under Jeremy Corbyns radikale ledelse.

Faktisk viser historikken at FTSE 100 i snitt har gitt tosifret avkastning i året etter et statsministerbytte, uansett hvilken retning det skifter. Kanskje kan det være triggeren som trengs for å tette verdsettelsesgapet mot andre store aksjemarkeder.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets