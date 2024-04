Den glemte børsjuvelen

Også et annet av landets største meglerhus, SEB, har en klar kjøpsanbefaling på Aker Solutions-aksjen. Her ligger kursmålet på 58, vel 50 prosent over dagens nivåer.

– Vi synes Aker Solutions prises billig, særlig i lys av den veldig sterke inntjeningsvisibiliteten man har med utgangspunkt i selskapets ordrereserve. Den er på over 70 milliarder kroner, der over 30 milliarder kroner skal effektueres i 2024. Ordreboken har også et komfortabelt risikonivå ettersom om lag 50 prosent av den er knyttet opp mot ulike Aker BP-prosjekter, sier SEB-analytiker Kim A. Uggedal til Kapital.

Gode utbytteutsikter, sammen med det vedtatte aksjetilbakekjøpsprogrammet, mener vi også trekker i positiv retning. For 2023 er det foreslått et kontantutbytte på to kroner pr. Aker Solutions-aksje. Dette, sammen med en halv milliard kroner avsatt til tilbakekjøp av egne aksjer, gir dermed en direkteavkastning på åtte prosent, basert på dagens aksjekurs. Selv i en tid med langt høyere risikofrie renter enn for bare få år siden, er dette likevel et utbyttenivå som oppleves attraktivt blant investorene på Oslo Børs.

Vil se enda mer cash

– Vi har gått fra å ha en frittstående subsea-virksomhet til å bli en stolt medeier av et verdensledende subsea-selskap, uttalte Digre i fjor høst. For fra og med fjerdekvartal 2023 er selskapets subsea-virksomhet skilt ut i et eget selskap, OneSubsea, hvor Aker Solutions eier 20 prosent og oljeservicekjempene Schlumberger og Subsea 7 sitter med eierandeler på henholdsvis 70 og ti prosent. Det felleseide selskapet nyter godt av operatørenes økte investeringsvillighet, for i perioden mellom oktober og desember i fjor kunne OneSubsea skilte med inntekter på over ti milliarder kroner og et EBITDA-resultat på to milliarder kroner.

Uansett, salget av subsea-virksomheten sikrer Aker Solutions rundt 700 millioner dollar. Oppgjøret skjer i form av Schlumberger-aksjer, og i kontanter – som fordeles over tid. Men selskapets aksjekurs er så langt i år ned rundt ti prosent, tross seneste kvartalers sterke omsetnings- og lønnsomhetsutvikling. Overfor Kapital peker Uggedal på at denne kurssvakheten i stor grad kan adresseres til investorenes skuffelse over ikke å ha fått mer ut av subsea-salget, som et ekstraordinært kontantutbytte.

For å unngå å skusle bort aksjonærpenger på altfor kostbare prosjekter, i en tid hvor aktivitetsnivået er såpass intenst som det nå er, setter heller Aker Solutions oppgjørsmidlene de så langt har fått i rentepapirer. Ved årsskiftet beløpte dette seg til tre milliarder kroner, tilsvarende seks kroner pr. utestående aksje.

Cash is king: Aker Holding, kontrollert av investor Kjell Inge Røkke, er hovedeier i Aker Solutions. Og med Røkke på laget er det neppe usannsynlig at det blir enda mer fortgang i Aker Solutions’ allerede sjenerøse utbytter. Foto: Iván Kverme

Men dette er penger som pr. definisjon tilhører eierne, også de oppgjørspengene som kommer på et senere stadium. Disse vil etter hvert distribueres til Aker Solutions-eierne, tenker vi, da selskapet ikke har som en av sine kjerneoppgaver å skulle forvalte aksjonærens penger. Dette er noe flere og flere investorer vil posisjonere seg opp mot, i neste omgang kursdrivende – ved siden av nye, sterke kvartalsrapporter.

– Betydelig rabatt

– Dagens aksjekurs gir en betydelig rabatt målt mot vårt verdianslag på 50–65 kroner pr. aksje. Vi estimerer en P/E for inneværende år på rundt ti, ganske så attraktivt, også hensyntatt en overkapitalisert balanse, sier Amundsen til Kapital. Han minner samtidig om Aker Solutions’ eierandel i OneSubsea, en eierandel han mener har økt i verdi siden transaksjonstidspunktet i fjor høst.

Uggedal liker også dagens Aker Solutions-verdsettelse, og peker blant annet på at basert på SEBs estimater prises selskapet implisitt til under tre ganger EV/EBITDA for perioden 2024–2026, når vi justerer for den negative arbeidskapitalen.

Selskapsverdsettelsen skal også opp, mener vi, koblet mot at Aker Solutions eier litt over fem millioner Schlumberger-aksjer. I dag har posten har en markedsverdi på cirka 280 millioner dollar, vel tre milliarder kroner, det vil si seks kroner pr. Aker Solutions-aksje. Også dette er en posisjon som med tiden skal ut av selskapsbalansen, triggende for fremtidige ekstrautbytter – og dermed støttende for et høyere verdivurderingsanslag i dag.

Guider klar marginforbedring

Oppsummert mener vi det er flere aspekter som trekker mot at Aker Solutions skal ha en høyere markedsverdi enn dagens på rundt 19 milliarder kroner. Den underliggende butikken går godt, med et resultatet pr. aksje i 2023 på 5,20 kroner, over det dobbelte sammenlignet med 2022-nivået. Nye sterke resultater sannsynliggjøres også i lys av den sterke ordreboken, som altså lå på 73 milliarder kroner ved inngangen til 2024 etter en ordreinngang på 14,6 milliarder kroner i fjerdekvartal 2023. Lønnsomheten bedres, blir det understreket med tydelig penn i fjerdekvartalsrapporten, der EBITDA-marginene forventes signifikant opp i år målt mot 2023-nivået, som da endte på tre og en halv prosent.

Samtidig skal aksjonærene tilgodesees, og det til gagns, der Aker Solutions’ langsiktige mål er å distribuere mellom 40 og 60 prosent av justert nettoinntekt gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer. I kulissene ligger altså en god slump Schlumberger-aksjer, samt store rentepapireierandeler, posisjoner som åpenbart heller ikke er tilstrekkelig hensyntatt i dagens Aker Solutions-kurs, mener vi.