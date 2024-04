Det er fullt opprør i kjeskjeden Høyer. Franchisetagerne er misfornøyde med flere forhold, og krever nå svar fra Ørnulf Høyer for å bli værende i kjeden.

Blant annet mistenker franchisetagerne at avgiften de betaler til kjedekontoret for støtte til markedsføring, går til helt andre formål. De understreker at de vurderer å holde tilbake penger dersom gode svar uteblir.

Skatteadvokat Per-Ole Hegdahl advarer om at det å bo på sykehjem kan koste opp mot 1 million kroner i året. Noen enkle grep kan imidlertid redusere regningen kraftig.

Hegdahl forklarer at en måte å redusere beregningsgrunnlaget for oppholdsbetalingen på, er å investere i verdipapirer som ikke gir løpende avkastning. Aksjesparekonto og fond er eksempler på en slik løsning.

Emil Inversini, sjef i Askim & Spydeberg Sparebank, slår hardt tilbake etter at Henning Solberg og hans advokat rykket ut i VG med påstand om at Solberg nå får beholde gården som er på tvangssalg.

Inversini sier det overhodet ikke finnes noen avtale mellom banken og Solberg om at banken byr på gården. Og det å la Solberg få beholde gården er ikke hensikten, snarere tvert imot.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om økningen i forsvarsbudsjettene. 600 milliarder kroner skal det bli de neste 12 årene. Spørsmålet er om Forsvaret har verktøy, bakgrunn og kunnskaper til å foreta de enorme innkjøpene av nytt materiell.

Det sies ikke ett ord om det, og det mangler ikke på dårlige innkjøp og overskridelser i offentlig sektor. Det kan gå bra, men sannsynlig er det ikke, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Årsrapport:

5th Planet Games, OKEA

Makro:

Norge: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Japan: Driftsbalanse februar, kl. 01.50

Sveits: Arbeidsledighet mars, kl. 07.45

Danmark: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Finland: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit april, kl. 10.30

USA: Forbrukeres inflasjonsforventninger mars, kl. 17.00

Annet:

Equinor: ESG-dag, kl. 12.00-16.00, webcast

SAS: Trafikktall mars, kl. 11.00

Clas Ohlson: Salgstall mars, kl. 07.00