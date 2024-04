Asiatiske aksjer fulgte oppgangen på Wall Street etter overraskende sterke amerikanske makrotall fredag.

Det ble skapt 303.000 nye arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA i mars, et tall langt høyere enn ventet.

– Jeg ble forbløffet, sa Kjersti Haugland i DNB Markets etter tallene.

I Japan stiger Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger marginale 0,8 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,1 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,2 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,4 prosent.

I India stiger Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore er ned marginale 0,02 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen faller til under 90 dollar fatet mandag morgen etter samtaler om en mulig våpenhvile i Gaza.

Israel og Hamas har begge sendt delegater til Egypt for samtaler om en mulig våpenhvile før høytiden Id. Samtidig har Israel trukket tilbake flere soldater fra sørlige Gaza.

Mai-kontrakten for nordsjøoljen brent er ned 1,5 prosent siden midnatt til 89,75 dollar fatet. Ved børsslutt fredag stod oljeprisen i 91 dollar pr. fat.

Den amerikanske WTI-oljen er ned 1,5 prosent til 85,60 dollar.

– Det ser ut til at katalysatoren er Israel som sier at de har trukket tilbake alle tropper unntatt én brigade fra den sørlige Gazastripen, sannsynligvis som svar på økende internasjonalt press og for å dempe spenningene etter at de drepte iranske kommandører i Syria forrige uke, sier IG-markedsanalytiker Tony Sycamore.

Wall Street

Sterke makrotall løftet New-York børsen på ukens siste handelsdag. Tesla-kaos ga kursfall på nesten 4 prosent.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,79 prosent til 38.904,27 poeng. Brede S&P 500 steg 1,11 prosent til 5.204,29 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,24 prosent til 16.248,52 poeng.

Teslas "billigmodell" Model 2 er parkert for godt, ifølge Reuters. Modellen skulle koste rundt 270.000 norske kroner, og være Teslas billigste modell.

Hard konkurranse med Kina, spesielt BYD, har ført til at planene er lagt på is. Tesla-aksjen falt nærmere 6 prosent etter at nyheten sprakk, men gjenvant rundt 4 prosent etter at Tesla-sjef Elon Musk uttalte på X at Reuters, nyhetsbyrået som kom med nyheten, lyver.