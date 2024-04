PGS har blitt tildelt en kontrakt for en stor 3D-undersøkelse i det sørlige Atlanterhavet fra et multiklient-selskap, opplyser seismikkselskapet mandag.

«Ramform Titan» er planlagt å starte mobiliseringen i juni, med en forventet varighet på opptil 300 dager.

På grunn av nylig suksess med utforsking i det sørlige Atlanterhavet, øker den seismiske aktiviteten, forklarer adm. direktør Rune Olav Pedersen i PGS.

– Kombinasjonen av Ramform-plattformen og GeoStreamer-teknologien vår passer godt for store utforskningsundersøkelser og er posisjonert for å levere sterk operasjonell ytelse over utvidede tidsperioder.

PGS opplyser at det kun melder om kontrakter verdt 10 millioner dollar eller mer, multiklient-prosjekter med en varighet på to måneder eller mer, og strategisk viktige kontrakter.

PGS er nå i ferd med å slå seg sammen med konkurrenten TGS.