Det svenske infrastrukturselskapet Qben Infra, tidligere Kvalitetsbyggsgruppen R AB, legger frem et bud på de utestående aksjene i Inin Group med oppgjør i Qben-aksjer. Det kommer frem i en melding fra Inin mandag morgen.

Hvis budet aksepteres vil Inin-aksjonærene motta 0,2365482 nye aksjer for hver Inin-aksje. Inin-aksjonærene vil da eie 48,7 prosent av Qben Infra, som blir det nye morselskapet.

Premie på 110,4 prosent

Budet skal ifølge meldingen være et resultat av strategiske diskusjoner mellom Qben Infra og et utvalg store aksjonærer i Inin.

Gimle Invest (Inin-sjef Øivind Horpestad), Sogn Invest, Tigerstaden (Ketil Skorstad), Middelborg (Kristian Lundkvist), Lani Invest (Lars Nilsen), Songa Investments (Arne Blystad) og andre aksjonærer i Inin Group har gitt forhåndsaksepter for omtrent 39,2 prosent av den utestående aksjekapitalen.

Qben vil gi Inin-aksjonærene en tredjeparts verdivurdering av Qben Infra, opplyses det. Basert på den nyeste interne verdsettelsen av Qben Infra, representerer tilbudet en verdi på Inins utestående aksjekapital på 855 millioner kroner på fullt utvannet basis.

Denne verdsettelsen representerer en premie på 110,4 prosent sammenlignet med den volumveide gjennomsnittsprisen på Inin-aksjene for tremånedersperioden som endte 5. april 2024.

Inin Group har mandag en markedsverdi på like over 420 millioner kroner.

Går til Stockholm

Qben Infra ønsker videre å børsnotere Qben på Stockholm-børsen, og dermed ta Inin Group av børs i Norge.

Etter gjennomføringen av tilbudet vil Qben Infra være posisjonert som en sammensatt aktør fokusert på kritisk infrastruktur, opplyses det. Selskapet vil ha fem skalerbare plattformer innen kraftdistribusjon, konstruksjon og anleggsarbeid, jernbane, testing, inspeksjon og sertifisering, samt eiendom, med synergier fra felles corporate-funksjoner, innkjøp, forsyningskjede og intern byggekompetanse.

Inin Group vil også dra nytte av forbedret tilgang til muligheter i det svenske markedet muliggjort av Qben Infras lokale tilstedeværelse, skriver selskapet.

Inin Groups aksjekurs stiger om lag 7 prosent ved børsåpning mandag.

Betongskanner-aksje

Da Inin, den gangen under navnet Elop, gikk på børs i 2020, var selskapets innsalg at investorene investerte i en ny type ultralydsskannere for å inspisere innsiden av betong og andre materialer. Selskapet gikk så langt som å guide en omsetning på over én milliard kroner i 2025.

Høsten 2022 ble det imidlertid meldt at selskapet skulle endre strategien fullstendig. Selskapet endret navn til Inin Group, og Elop ble skilt ut og lagt ut for salg.

Inin beholdt imidlertid milliardmålet, og faktisk fremskyndet det med ett år – og har guidet godt over milliarden for 2024.