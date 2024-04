New York-børsen starter ukens handel i pluss

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 16.279,12 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 38.928,19 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 5.209,85 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,2 prosent til 15,84.

Makro

Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA knuste forventningene. Jobbveksten i USA endte på 303.000 i mars, godt over forventningene på 214.000.

«Et sterkt arbeidsmarked gir Fed desto mer tid til å se an kommende tall før de kutter styringsrenten, som Powell refererte til i sin tale forrige uke. Markedet ser det nærmest som et myntkast hvorvidt første rentekutt kommer i juni eller juli», skriver Handelsbanken i en rapport.

Asia

USAs finansminister Janet Yellen avsluttet sitt Kina-besøk med en uvanlig direkte avskjedshilsen til kinesiske banker og eksportører: Bidrar dere til å styrke Russlands militære kapasitet, vil Washington komme etter dere.

Det amerikanske finansdepartementets ultimate våpen mot finansinstitusjoner er å kutte tilgangen til dollar, og det er en eksistensiell trussel for enhver bank som opererer internasjonalt.