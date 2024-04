Oslo Børs åpnet opp mandag, men oppgangen avtok utover dagen. Hovedindeksen endte i 1.350,90 – ned 0,04 prosent.

Olje

Oljeprisen falt mandag. Mai-kontrakten for Brent-oljen sto da børsen stengte ned 1,4 prosent til 89,91 dollar fatet. Den amerikanske WTI-oljen var ned 1,2 prosent til 85,86 dollar. Ved børsslutt fredag stod oljeprisen i 91 dollar pr. fat.

«Det er fortsatt en «close call», men vi antar at OPEC+ ikke vil presse oljeprisene til ekstreme nivåer fordi energikrisen i 2022 viste at ekstreme priser ødelegger langsiktig restetterspørsel etter OPEC-fat ved at det stimulerer produksjon utenfor OPEC og øker investeringene i alternativer til olje», konkluderer Goldman Sachs.

Equinor falt 1,3 prosent, mens Aker BP falt 0,6 prosent. Vår Energi endte opp 0,1 prosent. Okea og partnerne vil gå videre med Brasse-feltet i Nordsjøen. Aksjen steg 2,4 prosent.

I grønt

Nordic Semiconductor har hatt fått juling på Oslo Børs. Fra toppen på 315 kroner i 2021 har aksjen falt over 70 prosent. Så langt i år er aksjen ned over 32 prosent. Nok er nok, mener storbanken JP Morgan.

JP Morgan tar opp dekning av Nordic Semiconductor med overvektanbefaling og et kursmål på 115 kroner. Samtidig oppgraderer Carnegie aksjen til kjøp og justerer kursmålet fra til 117 kroner pr. aksje.

Aksjen steg 11,1 prosent til 86 kroner mandag.

DNB Markets hever kursmålet på Norwegian til 23 kroner pr. aksje, fra tidligere 20 kroner.

DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard har gjort et dypdykk i Widerøe. Han konkluderer med at det oppkjøpte selskapet vil øke Norwegians inntjening vesentlig.



Aksjen tok av mandag med en oppgang på 8 prosent til 17,75 kroner.

Svenske Qben Infra byr på alle de utestående aksjene i Inin Group. Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist, Arne Blystad og andre aksjonærer har allerede gitt forhåndsaksepter. Inin-aksjen steg 11,8 prosent til 3,40 kroner.

Grieg Seafood slaktet 21.000 tonn i første kvartal, mot 15.350 tonn i samme periode i fjor og langt over guidingen. Aksjen steg 5,8 prosent til 72,70 kroner.

Salmon Evolution, som driver med landbasert oppdrett, slaktet 901 tonn i første kvartal. Nå guider selskapet med et slaktevolum på mellom 1.600 og 1.800 tonn i andre kvartal. Aksjen steg 5,3 prosent til 6,96 kroner.

I rødt

Bruddet mellom Kristian Siem og Christen Sveaas i Siem Offshore sendte aksjen ned nesten 10 prosent i åpningsminuttene mandag. Aksjen hentet seg imidlertid inn igjen og endte ned 0,9 prosent til 36,55 kroner.

Vow Green Metals har satt i gang en strategisk prosess, der de blant annet vil hente penger. Aksjen falt 8,4 prosent til 1,70 kroner.