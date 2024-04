Saken oppdateres.

Mandag kveld intervjuet Tangen Elon Musk. Intervjuet ble sendt direkte på plattformen X, tidligere kjent som Twitter, som Musk er eier av. Intervjuet går ikke knirkefritt, og ble brått avsluttet flere ganger.

– Jeg tror vi nettopp ble hacket, sier Tangen.

Intervjuet fortsatte å hakke, i tillegg til at Musk begynner å lege med et «soundboard», som gjør det vanskelig for lytteren å få med seg samtalen.

Tangen har hatt podkasten «In Good Company» siden 2022, der han intervjuer toppsjefer for noen av verdens største selskaper.

Musk er mest kjent som Tesla-gründer, samt som eier av romfartsselskapet SpaceX og det sosiale mediet X, tidligere kjent som Twitter. I intervjuet beskriver Musk X som den beste kilden til sannhet på internett. Han er også medgrunnlegger i nettbanken X.com, som senere fusjonerte med Confinity som blant annet står bak betalingstjenesten PayPal.

Takker Norge

Kort tid etter «hackingen» er Musk og Tangen tilbake og fortsetter å intervjuet.

Musk takker Norge for Tesla-støtten, og tror det ikke vil være lenge før alle kjøretøy er elektriske.

– Det er mange Teslaer i Norge. Det er vilt. Jeg vil takke Norge for støtten til elbiler, sier han.

– Målet vårt er å utvide menneskeheten utenfor jorden.

I intervjuet deler Musk at han har store mål for romfartsselskapet SpaceX, og hvordan de kan klare det.

– Den beste angrepet og forsvar er fart, sier Musk til Tangen

Videre legger han til at det ikke kun handler om at organsiasjonen må kunne bevege seg raskt, men raskt i riktig retning.

Bortkastet med doktorgrad

Tangen har tidligere i år fått mye presse for å ha uttalt at doktorgrader er bortkastet, i intervjuet sier Musk seg enig.

– Jeg tror de fleste doktorgrader er bortkastet. Ingen bruker dem, sier Musk.