Tviler på rentekutt

Investorer begynner å tvile på at Fed vil senke rentene. Fed-funds futures peker nå på en 51,2 prosent sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken vil kutte rentene med et kvart prosentpoeng i juni. Markedet venter denne uken på inflasjonsrapporten for mars som kommer onsdag.

Unormale bevegelser

Normalt sett, når Fed slutter å øke rentene, begynner statsrenten å stabilisere seg eller til og med synke. Imidlertid fortsetter den tiårige statsrenten å stige, til tross for at Fed antas å være ferdig med å øke rentene.

Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA knuste forventningene. Jobbveksten i USA endte på 303.000 i mars, godt over forventningene på 214.000.

«Et sterkt arbeidsmarked gir Fed desto mer tid til å se an kommende tall før de kutter styringsrenten, som Powell refererte til i sin tale forrige uke. Markedet ser det nærmest som et myntkast hvorvidt første rentekutt kommer i juni eller juli», skriver Handelsbanken i en rapport.

Disse tallene har ledet til en økt bekymring for et mer aggressivt salg av langsiktig amerikansk statsgjeld, skriver Marketwatch.