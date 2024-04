Svigninger på Wall Street i forkant av inflasjonstall

Saken oppdateres.

New York-børsen svingte mandag, mens investorer begynner å tvile på om Fed vil senke rentene.

Etter en oppgang på fredag falt Dow Jones mandag og endte ned 0,03 prosent til 38.892,80. S&P endte også i rødt og falt med 0,04 prosent til 5.202,39. Nasdaq steg derimot svakt med 0,03 prosent til 16.253.

Fed-funds futures peker nå på en 51,2 prosent sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken vil kutte rentene med et kvart prosentpoeng i juni. Markedet venter denne uken på inflasjonsrapporten for mars som kommer onsdag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,425 prosent mens VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, faller med 4,43,6 prosent til 15,32.

Normalt sett, når Fed slutter å øke rentene, begynner statsrenten å stabilisere seg eller til og med synke. Imidlertid fortsetter den tiårige statsrenten å stige, til tross for at Fed antas å være ferdig med å øke rentene.

Bevegelser

Aksjene til energiselskapet GE Vernova, som ble skilt ut fra General Electric forrige uke, steg med over 6 prosent etter en kjøpsanbefaling fra JPMorgan.

Mandag kveld intervjuet Tangen Elon Musk. Intervjuet ble sendt direkte på plattformen X, tidligere kjent som Twitter, som Musk eier. Intervjuet gikk ikke knirkefritt, og ble brått avsluttet flere ganger.

– Jeg tror vi nettopp ble hacket, sa Tangen.

Intervjuet fortsatte å hakke, i tillegg til at Musk begynte å leke med et «soundboard», som gjorde det vanskelig for lytterne å følge med i samtalen.

Til tross for store tekniske utfordringer under intervjuet steg elbilprodusenten Tesla med 5 prosent. Dette skyldes at administrerende direktør Elon Musk sa sent på fredag at Tesla vil avsløre sin lenge ventede robotaxi-design den 8. august.

Taiwan Semiconductor Manufacturing steg nesten på nyheten om at datterselskapet i Arizona vil motta opptil 6,6 milliarder dollar fra Biden-administrasjonen for å støtte halvlederproduksjonen i USA.

Take-Two Interactive Software steg med nesten 2 prosent etter at Citi oppgraderte videospillselskapet til en kjøpsanbefaling.

Det var også variasjoner blant de amerikanske teknologiselskapene. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene):

Facebook falt 1,52 prosent til 519,25 dollar.

Amazon steg 0,06 prosent til 185,19 dollar.

Apple falt 0,67 prosent til 168,45 dollar.

Netflix falt 1,22 prosent til 628,41 dollar.

Alphabet steg 1,54 prosent til 154,85 dollar.

Krypto og olje

Coinbase og Microstrategy steg henholdsvis med nesten 7 og 4,5 prosent, etter at bitcoin fortsatte reisen oppover. Kryptovalutaen handler nå nær 72 000 dollar.

Etter den forrige ukens oppgang, opplever oljekontraktene en nedgang mandag ifølge MarketWatch. Kontraktene for både Brent- og WTI-olje falt med henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent. Prisen på bensin og fyringsolje sank også.

Geopolitiske spenninger forblir den dominerende faktoren i oljemarkedet. Israels kunngjøring om å trekke tilbake flere soldater fra sørlige Gaza ble sett på som et skritt mot de-eskalering i konflikten mellom Israel og Hamas.