Dette skjer i dag – tirsdag

Eiendommen som huser Comfort Hotel og Nike Store i Karl Johans gate i Oslo, er solgt for over en milliard kroner.

Prisen er imidlertid omtrent den samme som CBRE IM ga for eiendommen i 2017. Og i mellomtiden er det gjort en stor oppussing og utbygging, med nye hotellrom og økt butikkareal.

Anne Grete Eidsvig fikk syv eiendommer på Konglungen og en herskapsvilla på Madserud i Oslo da Kjell Inge Røkke flyttet til Sveits. Nå vil hun selge eiendommen i Prinsessealléen for 95 millioner kroner.

Røkke og Eidsvig betalte 27 millioner da de kjøpte eiendommen i 2006. I tillegg ga de 6 millioner for nabotomten.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, mener lønnsoppgjøret løfter boligprisveksten.

Han sier folk får merkbart bedre råd, samtidig som inflasjonen er på vei ned. I sum vil folk merke at de sitter igjen med mer. Dessuten slår to år på rad med minst 5 prosent lønnsvekst direkte ut i lånemulighetene for boligkjøperne.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bondens inntekt.

Stortinget skal vedta en opptrappingsplan for bøndenes inntekter, som skal opp på nivå med lønnsmottagernes inntekter. Det er ikke til å tro, men regjeringen har tenkt å gjøre dette uten et tall som kan forklare regnestykket. Og en beregning finnes ikke.

Ikke en dag går uten at vi diskuterer skatt. Særlig formuesskatten. At Stortinget bruker provenyet uten skikkelig behandling er kanskje like ille, skriver Hegnar.

Finanskalender

Årsrapport:

Arctic Bioscience, Lifecare, Norbit

Makro:

UK: BRC detaljhandel mars, kl. 01.01

Australia: Forbrukertillit april, kl. 02.30

Australia: Bedriftstillit mars, kl. 03.30

Japan: Forbrukertillit mars, kl. 07.00

Danmark: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Frankrike: Handelsbalanse februar, kl. 08.45

ØMU: ESB utlånsundersøkelse, kl. 10.00

USA: NFIB bedriftstillit mars, kl. 12.00

USA: Økonomisk tillit april, kl. 16.00

Annet:

Hafnia: Tas opp til handel på New York-børsen

Kid: Inntekter 1. kv.

PGS: Inntekter 1. kv.

Pryme: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30