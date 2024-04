Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,8] prosent.

«Det er lite drahjelp å få fra Asia i dag, gitt begrensede bevegelser på de viktigste børsene i regionen. Det er naturlig å anta at asiatiske investorer lot seg påvirke av hendelsene på Wall Street mandag kveld. For øvrig står en ny resultatsesong for døren, ettersom første kvartal er bak oss», kommenterer analytiker Roger Berntsen.

DNB Markets tror børsen åpner opp 0,1 prosent.

Asia

Det er blandet på de største børsene i Asia- og Stillehavsområdet tirsdag, i forkant av data på forbrukertilliten i Japan. Markedet venter også på den amerikanske inflasjonsrapporten for mars, som kommer onsdag.

I Japan stiger Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,5 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,2 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,9 prosent.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen står tirsdag morgen i 90,57 dollar fatet, opp 0,2 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 89,91 dollar fatet da Oslo Børs stengte mandag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 86,57 dollar pr. fat.

Wall Street

New York-børsen svingte mandag, mens investorer begynner å tvile på om Fed vil senke rentene.

Etter en oppgang på fredag falt Dow Jones mandag og endte ned 0,03 prosent til 38.892,80. S&P endte også i rødt og falt med 0,04 prosent til 5.202,39. Nasdaq steg derimot svakt med 0,03 prosent til 16.253.

Mandag kveld intervjuet Tangen Elon Musk. Intervjuet ble sendt direkte på plattformen X, som Musk eier. Intervjuet gikk ikke knirkefritt, og ble brått avsluttet flere ganger.

– Jeg tror vi nettopp ble hacket, sa Tangen.

Til tross for store tekniske utfordringer under intervjuet steg elbilprodusenten Tesla med 5 prosent. Dette skyldes at administrerende direktør Elon Musk sa sent på fredag at Tesla vil avsløre sin lenge ventede robotaxi-design den 8. august.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet opp mandag, men oppgangen avtok utover dagen. Hovedindeksen endte i 1.350,90 – ned 0,04 prosent.

Nordic Semiconductor har hatt fått juling på Oslo Børs. Fra toppen på 315 kroner i 2021 har aksjen falt over 70 prosent. Så langt i år er aksjen ned over 32 prosent. Nok er nok, mener storbanken JP Morgan.