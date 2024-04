Det fremkommer av en melding fra selskapet tirsdag morgen.

Stokke vil fortsette som konsernsjef inntil en ny er på plass. Hun tok over som sjef i banken etter at Håkon Reistad Fure gikk av som daglig leder i september 2022. Fure gikk av etter at Finanstilsynet varslet banken om den kunne bli pålagt å skifte daglig leder.

– Det er private årsaker. Nå har jeg sittet i stillingen og jobbet med utfordringene vi har hatt og som er belyst i tilsynsprosessen i 2021 og 2022. Jeg føler mye av prosessene er godt på vei til å bli ferdigstilt, sier Stokke til Finansavisen.

Gjør nedskrivninger

Meldingen om oppsigelsen kom få timer etter at MyBanks årsrapport for fjoråret ble offentliggjort. Der fremkommer det at banken har hatt betydelige tap og underskudd i 2023, som igjen har ført til en svekkelse av egenkapitalen og kapitaldekningen.

Årsresultatet havnet på negative 25 millioner kroner og ved utgangen av året hadde banken rundt 400 millioner kroner i misligholdte boliglån, tilsvarende 37 prosent av porteføljen. 300 millioner er knyttet til 20 låneengasjement.

Banken var ved årsslutt like over sitt regulatoriske minstekrav til ansvarlig kapital på grunn av de økte nedskrivningene som ble gjort i fjerde kvartal 2023, men under styringsbufferen.

«Banken fortsetter arbeidet med de største misligholdte engasjementene, slik at banken får kapital til å låne ut til nye kunder og dermed økte inntekter», heter det i rapporten.

Styret anerkjenner dog at det ligger en usikkerhet for tidspunkt for innfrielser av de største lånene ettersom prosessene knyttet til disse har vist seg å være utfordrende, noe som kan medføre usikkerhet om fortsatt drift uten tilførsel av ny egenkapital.

Fikk gebyr

MyBank er en nisjebank som tilbyr kundene lån med sikkerhet i bolig. I januar i fjor ila Finanstilsynet et overtredelsesgebyr på 4,5 millioner kroner til banken for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Det ble i tillegg pålagt et midlertidig forhøyet kapitalkrav på 30 millioner kroner. MyBank ble informert av Finanstilsynet at kravet opprettholdes i mars i år.

På bakgrunn av dette brevet, besluttet banken å øke nedskrivningene med 18,2 millioner kroner sammenlignet med resultatet som ble publisert i rapporten for fjerde kvartal.



Har fått omtale

Kapital har den seneste tiden omtalt MyBank i en rekke artikler. Der har det blitt beskrevet hvordan en svært høy andel av eiendommene i bankens portefølje enten er besluttet tvangssolgt, eller står i fare for å bli det.

At Stokke sier opp sin stilling har ingenting med artiklene å gjøre, sier hun.

– Det har ingenting med artiklene å gjøre. De har jeg visst i en lengre periode ville komme, sier Stokke.