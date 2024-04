Tror Tesla kan angre

Martin Eberhard, tidligere adm. direktør i Tesla, og også en av grunnleggerne av elbilprodusenten, mener det er synd at selskapet kan ha droppet satsingen på en billigelbil, melder Bloomberg.

– Jeg leste nylig at Tesla har besluttet å ikke gå videre med Model 2, deres lavprisbil, fordi de ikke tror de kan konkurrere med de kinesiske lavprisbilene. Det er synd, de vil kanskje måtte revurdere det, sier Eberhard til Bloomberg TV i forbindelse med HSBC Global Investment Summit i Hongkong.

Han legger til at han synes lavprisbiler virker som en bedre satsing enn «den gigantiske trucken de lager», med henvisning til den elektriske pickupen Cybertruck.

Musk-reaksjon

Før helgen meldte Reuters at Tesla hadde skrinlagt planene om en rimeligere bil, noe som utløste reaksjoner fra nåværende Tesla-sjef Elon Musk. På X skrev han at nyhetsbyrået lyver . Senere har Musk varslet at Tesla Robotaxi lanseres 8. august.

Ifølge Reuters-kilder vil Tesla fortsette å utvikle selvkjørende «robotaxier» på samme plattform som lavprisbilen skulle baseres på.

Eberhard var med å grunnlegge Tesla Motors i 2003. Han var selskapets første adm. direktør, og satt i denne stillingen frem til slutten av 2007.