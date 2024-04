Venter spent på onsdagens viktige inflasjonstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 16.334,13 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 38.960,46 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.220,93 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 15,20.

Oppdatert 19:30: Nervøsitet før morgendagens tall har tatt overhånd, og alle indeksene har snudd til rødt. Dow Jones faller 0,3 prosent, og S&P 500 er ned 0,2 prosent. Nasdaq ligger flatt.

Venter på onsdagens inflasjonstall

«Markedet er avventende inn mot onsdagens viktige inflasjonstall fra USA», skriver Handelsbanken i en rapport.

Ifølge seniorøkonom Sara Midtgaard blir det stadig mer usikkert hvorvidt første rentekutt kommer i juni eller i juli. Nå prises det 50 prosent sannsynlighet for et juni-kutt, og dersom den amerikanske sentralbanken ikke kutter renten i juni, prises det inn 90 prosent sannsynlighet for et juli-kutt.

Spirit Airlines

Mandag meldte Spirit Airlines at selskapet vil utsette leveranser av nye fly og permittere om lag 260 piloter i et forsøk på å øke likviditeten. Ifølge CNBC er det ventet at utsatte leveranser av Airbus-flyene vil kunne øke lavprisselskapets likviditet med omtrent 340 millioner dollar over de neste to årene. Pilotpermitteringene vil finne sted i september.

Mandag steg aksjen 6,6 prosent. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 1,1 prosent.