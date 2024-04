Svak oppgang på Oslo Børs – seismikkduo føyk til værs på smakebit

Saken oppdateres.

Oslo Børs startet tirsdagen i grønt, men flatet siden ut. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.352,65, en oppgang på 0,13 prosent.

Mai-kontrakten for Brent-oljen står tirsdag i 90,41 dollar fatet, opp 0,02 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 89,91 dollar fatet da Oslo Børs stengte mandag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,3 prosent til 86,22 dollar pr. fat.

Råvarehandelsgiganten Vitol spår råoljepriser på mellom 80 og 100 dollar fatet i år, løftet av sterk etterspørselsvekst, skriver Bloomberg.

Equinor steg 0,5 prosent til 297,45 kroner, mens Aker BP gikk frem 1,6 prosent til 288,40 kroner. Den tredje største aktøren på norsk sokkel, Vår Energi, endte ned 1 prosent til 37,04 kroner.

Seismikkduo til værs

TGS melder om inntektsfall i første kvartal, men seismikkselskapet slo likevel late sales-forventningene. DNB Markets skriver i en kommentar at de forventer en positiv kursreaksjon etter nyheten, noe de fikk rett i. TGS steg markante 8,9 prosent til 130,00 kroner.

PGS, som snart blir slått sammen med TGS, melder om økte inntekter i kvartalet, og klatret 10,5 prosent til 8,68 kroner.

Europeiske forsvarsaksjer får kjenne pisken etter en ny analyse fra Goldman Sachs. Her hjemme betød det et fall på 5,4 prosent for Kongsberg Gruppen.

Banken sier at vi er midt i en super-syklus i forsvarsutgifter, men at europeiske aksjer sannsynligvis vil ha mer nedside enn oppside når vi nærmer oss 2025.

Tor Olav Trøim og Celina Midelfart kan endelig smile litt igjen. Borr Drilling har blitt hardt straffet etter uro i jack up-markedet . Nå melder selskapet om en fersk milliardkontrakt. Kontrakten gjelder tre rigger og er verdt 1,7 milliarder kroner. Aksjen endte opp 3,6 prosent til 64,60 kroner.

Flyselskap letter

Kid fortsetter å levere varene i første kvartal, med en omsetning som økte 14 prosent til nær 700 millioner kroner. Aksjen gikk frem 6,7 prosent til 146,40 kroner.

Wallenius Wilhelmsen skal frakte biler for en ikke navngitt aktør som betaler hele 10,7 milliarder over tre år. Oppgangen endte på 3,8 prosent til 96,55 kroner.

Flyene til Norse Atlantic Airways blir stadig fullere, og i mars opplevde det relativt ferske flyselskapet en kraftig økning i trafikken, målt ved inntektsgivende passasjerkilometer (RPK), som steg med hele 163 prosent.

– Jeg er imponert, sier flyanalytiker Kenneth Sivertsen i Pareto.

Norse-aksjen tok av og gikk hele 12,1 prosent til 9,54 kroner. Det siste året er fallet imidlertid på over 40 prosent.

Hafnia feirer sin første handelsdag på New York-børsen med å oppjustere utbyttepolitikken, noe som styrket aksjen 2,2 prosent til 78,70 kroner.

Ellers falt gjødselprodusenten Yara 4,4 prosent til 334,40 kroner som børsens mest omsatte aksje. Det skjer etter at den amerikanske gjødselgiganten CF Industries falt 6,3 prosent på Wall Street mandag etter en skuffende auksjon i India – noe som vil medføre fallende gjødselpriser.