Mandag meldte Spirit Airlines at selskapet vil utsette leveranser av nye fly og permittere om lag 260 piloter i et forsøk på å øke likviditeten. Ifølge CNBC er det ventet at utsatte leveranser av Airbus-flyene vil kunne øke lavprisselskapets likviditet med omtrent 340 millioner dollar over de neste to årene. Pilotpermitteringene vil finne sted i september.

Tirsdag steg aksjen 4,1 prosent, etter å ha steget 6,6 prosent mandag.

Chipprodusenten Intel viste tirsdag fram sin nyeste Gaudi 3 AI-chip, som skal være 50 prosent sterkere enn tilsvarende chip fra konkurrenten Nvidia. Dette skjer samtidig som kraftforbruket er lavere. Nyheten sendte aksjen opp 0,9 prosent.

En annen chipprodusent, ARM Holdings, startet dagen med å stige nær 5 prosent, før luften gikk ut av ballongen. Aksjen endte ned 1,9 prosent.

Vaksineprodusenten Moderna la på seg pene 6,2 prosent etter at Reuters meldte om positive resultater i tidlig stadie rundt selskapets nye kreftbehandling

Shipping

Produkttankrederiet Hafnia , som har steget med femgangeren på Oslo Børs på litt over to år, hadde tirsdag sin første handelsdag på New York-børsen. I forkant av dette ble det annonsert en styrkning av utbyttepolitkken, på bakgrunn av den seneste tids kruttsterke produkttankmarked.

Det var imidlertid ikke nok til å overbevise investorene, og aksjen endte ned 5,4 prosent på sin første handelsdag. Det var riktignok på svært lav omsetning, og kursen endte noe opp fra stengetid i Oslo

Vi tar for øvrig med oss at et annet rederi i BW-gruppen, det Oslo-noterte gassrederiet BW LPG, mandag annonserte planer om å gå på børs i USA.

Arctic Securities var tirsdag ute med en svært optimistisk sektoroppdatering for tankmarkedet, der det ventes at ratene for de store VLCC-skipene vil «eksplodere». Dette skyldes flere fat olje på markedet fremover, samtidig som flåteveksten vil være svært lav de neste årene.

Det var imidlertid lite optimisme å spore på børsen. Både Frontline og DHT, som begge er tungt eksponert mot stortank, falt mer enn 1 prosent tirsdag. Fredriksen-selskapet endte ned 1,8 prosent, mens DHT falt 1,2 prosent.

Euronav , som er stevnet i tingretten i Antwerpen av FourWorld Capital Management på bakgrunn av stortransaksjonen med John Fredriksen og Frontline i oktober i fjor, endte ned 0,8 prosent

Tørrlast-segmentet har vært knallsterkt de siste månedene, men nå kan festen snart ta slutt. Golden Ocean, som kan bli rammet hardt dersom værmønsteret La Niña slår til, falt 0,5 prosent. Det er imidlertid opp 0,4 prosent fra stenging på Oslo Børs.

En annen norsk aktør innen tørrlast, Himalaya Shipping, falt 2,5 prosent, ned 0,9 prosent fra stenging på Oslo Børs.

Olje

Brent-oljen falt tirsdag 1 prosent til 89,49 dollar fatet. Den amerikanske WTI-oljen falt 1,2 prosent til 85,31 dollar pr. fat.

Råvarehandelsgiganten Vitol spår råoljepriser på mellom 80 og 100 dollar fatet i år, løftet av sterk etterspørselsvekst, skriver Bloomberg.

Av oljeprodusentene falt ConocoPhilips 0,2 prosent, mens ExxonMobil steg 0,3 prosent. Occidental falt 0,2 prosent, Chevron steg 0,5 prosent og Schlumberger steg 0,2 prosent