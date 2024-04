Denne innsikten gikk ikke tapt for skiferoljeprodusentene i USA. Fokuset hos både investorer og oljeprodusenter endret seg nærmest over natten. Ut med volumvekst, og inn med profitt. Mantraet om vekst, vekst, vekst hadde jo ført til begredelige resultater over mange år med diverse konkurser og konsolideringer i 2018 og 2019. Priskollapsen i april 2020 var prikken over i’en.

Produksjonsveksten fortsetter

Produksjonen har imidlertid steget kraftig nok en gang, om enn med en noe lavere vekstrate. Fra Q4-2022 til Q4-2023 økte råoljeproduksjonen i USA med 1 million fat pr. dag (+1,4 millioner fat pr. dag når våtgass er tatt med) til ny rekord på 13,3 millioner fat pr. dag.

Det amerikanske energidepartementet (EIA) predikerer nå en oljeproduksjon på 13,5 millioner fat pr. dag i Q4-2024, en oppgang på bare 0,2 millioner fat pr. dag fra Q4-2023 (+ 0,4 millioner fat pr. dag når våtgass er inkludert). En kraftig nedbremsing versus 2023.

Svakere i 2024?: Vil noe svakere vekst gå over i enda svakere vekst i 2024? Det tror både EIA og SEB. Kilde: EIA, Bloomberg og SEB

Etter ytterligere konsolideringer høsten 2023 er nå ca. 75 prosent av skiferoljeproduksjonen i USA kontrollert av store, børsnoterte selskaper med fokus på profitt snarere enn vill produksjonsvekst. Antall borerigger har også falt med 20 prosent siden desember 2022. Ikke minst har det underliggende tapet i produksjonen økt med 50 prosent siden Q2-2021, i takt med høyere produksjon.

Det fordufter nå 645.000 fat/dag/måned i såkalt legacy loss (tap i eksisterende produksjon). Det tilsvarer 1/3 av Norges oljeproduksjon hver måned. Dette må erstattes med ny, frisk skiferoljeproduksjon for at den totale produksjonen ikke skal falle. Disse faktorene er til sammen årsaken til at EIA predikerer en mye lavere vekst frem til Q4-2024.

Gode utsikter for OPEC(+)

Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at behovet for olje fra OPEC vil øke med 0,8 millioner fat pr. dag fra Q4-2023 til Q4-2024. Dette er svært godt nytt for OPEC(+), og en rimelig god buffer i fall utviklingen blir svakere enn ventet.

Med en nå i stor grad konsolidert skiferoljesektor i USA er det forventet av både markedet og av SEB at USAs produksjon kommer til å ha en langt svakere vekst fremover. Dette vil plassere OPEC+ i en ganske komfortabel priskontrollerende rolle. Og vips så er USD 85–95 pr. fat den normale oljeprisen.

Vi må imidlertid ikke glemme at oljemarkedet i dag lever på Saudi-Arabia og OPEC+s nåde og produksjonskutt. Hvis produsentene i USA igjen skulle miste besinnelsen, og satse på volum over profitt, vil det måtte ende med tragedie nok en gang. Saudi-Arabia blir lynforbannet, øker produksjonen kraftig, prisen kollapser, og skiferoljeprodusentene i USA får seg nok en lærepenge. Men dét blir i hvert fall ikke i 2024.