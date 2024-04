Kapital-porteføljen tar teten!

Sparebank 1 SMN blir også med videre i Kapital-porteføljen. Banken har nylig utbetalt et utbytte på tolv kroner pr. egenkapitalbevis, og har dermed levert eierne en avkastning så langt i år på nær seks prosent. Beviset handles i dag til historiske toppkurser, men dette mener vi man en investor fint kan leve med, da banken kvartal etter kvartal leverer kursstøttende regnskapstall. Analytikerne er også gjennomgående positive til banksektoren, meglerhuset ABG Sundal Collier har blant annet SpareBank 1 SMN som en av sine bankfavoritter. Generelt tror vi bankene på Oslo Børs skal ytterligere opp i kurs, hensyntatt at de fleste av dem fremstår som overkapitaliserte, i neste omgang utløsende for nye runder med betydelige utbytter.

Sterke globale børstrender

Børstemperaturen er nå klart stigende på Oslo Børs, og Hovedindeksen ligger for tiden i pluss siden årsskiftet etter en opptur bare den siste måneden på over fire prosent. Tilsvarende børstrender ser vi også internasjonalt. Den amerikanske referanseindeksen S&P 500 er hittil i 2024 opp om lag ti prosent, og nye kjøpssignaler har nå blitt utløst etter indeksbruddet ved 5.000-streken, slik Kapital tidligere har påpekt. Europa-børsene følger etter, og den europeiske samleindeksen STOXX Europe 600 er så langt i år opp litt over syv prosent.

Mot 20-tallet: På Oslo Børs stikker Sats-kursen stadig høyere, drevet av forventninger om en råsterk førstekvartalsrapport. Her Sats-sjef, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

Fundamentalt ligger det til rette for ytterligere globale børsoppganger, peker Handelsbanken Capital Markets på i en nylig publisert strategirapport. Banken viser til at det globalt har vært en markant estimatøkning i EBITDA-marginene både for 2024 og 2025, i sin tur støttende for så vel de internasjonale børsene som vårt eget aksjemarked. SEB tegner også et positivt bilde for norske aksjer fremover, basert på relativ prising. Banken argumenterer med at Oslo Børs tradisjonelt har blitt priset til en rabatt på om lag 18 prosent, sammenlignet med verdensindeksen MSCI World. Nå er rabatten adskillig større, opp mot 40 prosent, noe SEB altså mener gagner Oslo Børs.

Verdsettelsen ellers, basert på bokførte verdier, er heller ikke avskrekkende, mener vi. I handles Oslo Børs til en P/B på litt over 1,8, et nivå godt under det vi gjerne oppfatter som “dyrt”.

Oppsummert gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen. På vei inn i april måned, som er proppfull av viktige førstekvartalstall, består den derfor av selskapene TGS, Subsea 7, Crayon Group, Sats og SpareBank 1 SMN.