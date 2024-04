I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,3 prosent.

– Vi vil absolutt ikke endre pengepolitikken som en direkte respons på bevegelser i valutamarkedet, sier Japans sentralbanksjef Kazuo Ueda i parlamentet, på spørsmål om yenbevegelser vil påvirke tidspunktet for neste renteøkning.

– Hvis det er en risiko for at lønninger og inflasjon stiger mer enn forventet og presser inflasjonstrenden over 2 prosent, må vi kanskje vurdere å endre holdning, sier han.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,3 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,9 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,7 prosent.

Kospi i Sør-Korea er stengt som følge av stemming over parlamentet.