Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Oljeprisen har falt, Asia er stort sett i rødt og Wall Street endte lite endret.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,3 prosent.

– Vi vil absolutt ikke endre pengepolitikken som en direkte respons på bevegelser i valutamarkedet, sier Japans sentralbanksjef Kazuo Ueda i parlamentet, på spørsmål om yenbevegelser vil påvirke tidspunktet for neste renteøkning.

– Hvis det er en risiko for at lønninger og inflasjon stiger mer enn forventet og presser inflasjonstrenden over 2 prosent, må vi kanskje vurdere å endre holdning, sier han.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,3 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,9 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,7 prosent.

Kospi i Sør-Korea er stengt som følge av stemming over parlamentet.

Oljeprisen

Oljeprisen trekker noe nedover onsdag morgen. Brent-oljen koster nå 89,47 dollar fatet, opp 0,1 prosent siden midnatt. Til sammenligning kostet et fat 90,19 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 85,32 dollar pr. fat.

– Noe av dampen har gått ut av rallyet i råolje tidlig denne uken på grunn av håp om en våpenhvile i Gaza og høyere amerikanske lagre, sier analytiker Tony Sycamore i IG til Reuters onsdag.

Hamas sa tirsdag at et israelsk våpenhvileforslag i krigen i Gaza ikke oppfylte kravene fra palestinske militante fraksjoner, men at de ville studere tilbudet og levere sitt svar til meklere.

Wall Street opp

To av tre indekser i grønt på Wall Street før inflasjonstall – Hafnia falt nesten 6 prosent i New York-debuten. Utslagene gikk i begge retninger på Wall Street tirsdag. Nvidia falt 2 prosent og er i korreksjonsmodus. Tirsdag stengte:

Dow Jones ned 0,02 prosent til 38.883,94.

ned 0,02 prosent til 38.883,94. S&P 500 gikk opp 0,2 prosent til 5.209,96.

gikk opp 0,2 prosent til 5.209,96. Nasdaq styrket seg 0,32 prosent til 16.306,64.

USA-kommentaren her.

Oslo Børs opp

Oslo Børs startet tirsdagen i grønt, men flatet siden ut. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.352,65, en oppgang på 0,13 prosent.

TGS melder om inntektsfall i første kvartal, men seismikkselskapet slo likevel late sales-forventningene. DNB Markets skriver i en kommentar at de forventer en positiv kursreaksjon etter nyheten, noe de fikk rett i. TGS steg markante 8,9 prosent til 130,00 kroner.

PGS, som snart blir slått sammen med TGS, melder om økte inntekter i kvartalet, og klatret 10,5 prosent til 8,68 kroner.

Europeiske forsvarsaksjer får kjenne pisken etter en ny analyse fra Goldman Sachs. Her hjemme betød det et fall på 5,4 prosent for Kongsberg Gruppen.

Banken sier at vi er midt i en super-syklus i forsvarsutgifter, men at europeiske aksjer sannsynligvis vil ha mer nedside enn oppside når vi nærmer oss 2025.

Tor Olav Trøim og Celina Midelfart kan endelig smile litt igjen. Borr Drilling har blitt hardt straffet etter uro i jack up-markedet . Nå melder selskapet om en fersk milliardkontrakt. Kontrakten gjelder tre rigger og er verdt 1,7 milliarder kroner. Aksjen endte opp 3,6 prosent til 64,60 kroner.

Kid fortsetter å levere varene i første kvartal, med en omsetning som økte 14 prosent til nær 700 millioner kroner. Aksjen gikk frem 6,7 prosent til 146,40 kroner.

Wallenius Wilhelmsen skal frakte biler for en ikke navngitt aktør som betaler hele 10,7 milliarder over tre år. Oppgangen endte på 3,8 prosent til 96,55 kroner.

Flyene til Norse Atlantic Airways blir stadig fullere, og i mars opplevde det relativt ferske flyselskapet en kraftig økning i trafikken, målt ved inntektsgivende passasjerkilometer (RPK), som steg med hele 163 prosent.

– Jeg er imponert, sier flyanalytiker Kenneth Sivertsen i Pareto.