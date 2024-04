(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpner i grønt onsdag. En halvtime etter handelen startet står hovedindeksen opp 0,70 prosent til 1.362,64.

I morgentimene i dag la SSB frem inflasjonstall: Prisveksten i Norge steg 3,9 prosent på årsbasis i mars.

– Dette trekker helt klart i retning av [rentekutt i] september, til tross for høyere lønnsvekst, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.



Oljeprisen

Oljeprisen trekker noe nedover onsdag morgen. Brent-oljen koster nå 89,47 dollar fatet. Det er opp 0,1 prosent siden midnatt, men et fat kostet 90,19 dollar da Oslo Børs stengte torsdag til sammenligning.

Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 85,32 dollar pr. fat.

– Noe av dampen har gått ut av rallyet i råolje tidlig denne uken på grunn av håp om en våpenhvile i Gaza og høyere amerikanske lagre, sier analytiker Tony Sycamore i IG til Reuters onsdag.

Hamas sa tirsdag at et israelsk våpenhvileforslag i krigen i Gaza ikke oppfylte kravene fra palestinske militante fraksjoner, men at de ville studere tilbudet og levere sitt svar til meklere.

EIA estimerer en Brent-olje på i snitt 89 dollar fatet i 2024. Det er opp 2 dollar pr. fat fra forrige månedsrapport. De øker også estimatet både for global produksjon og global konsumsjon i 2014 og 2015 med 500.000 fat pr. dag.

Nel korrigerer

Pareto Securities nedgraderer Nel til salg, med et kursmål på fire kroner pr aksje, ned fra tidligere fem kroner. Aksjen steg i går hele 14 prosent etter analytikere mener markedet kunne reagere positivt på Q1-tallene. Pareto mener det imidlertid vil skyldes ekstraordinære faktorer.

Pareto mener de negative punktene oppveier de positive.

«Fisjonen av Fueling vil på sikt være bra for elektrolysørvirksomheten, hvor meglerhuset ser mest vekst. Pareto argumenterer imidlertid for at Fueling bør være mindre attraktivt for investorer for øyeblikket og at det å eie Nel i dag innebærer å motta in-kind-aksjer i Newco, der det trolig vil bli et salgspress, etter antagelsen om at en eksponering mot elektrolysører er det mest attraktive for nåværende Nel-aksjonærer», skriver TDN Direkt.

Aksjen faller 5,3 prosent fra start.

Bevegelser

Kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen satt igjen med over 1,1 milliarder kroner på bunnlinjen i første kvartal. Aksjen faller 1,3 prosent fra start.

Lytix Biopharma vil hente inn 55 millione kroner i en emisjon til kurs 5,24 kroner. 50 millioner er allerede garantert. Emisjonskursen er 13 prosent lavere enn gårsdagens sluttkurs, men aksjen faller ikke mer enn 3,7 prosent fra start.

Atlantic Sapphire stiger i dag 10,7 prosent. Selskapet la i går frem tall som viser at de hadde et slaktevolum på om lag 1.150 tonn HOG i første kvartal 2024.

Norse Atlantic -aksjen steg i går 12,1 prosent etter kraftig økning i mars.

– Jeg er imponert, sier flyanalytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities om trafikktallene.

Aksjen korrigerer i dag ned 5,7 prosent til 9 kroner.