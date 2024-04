Svak start for Mercedes

Mercedes-Benz har innledet 2024 med en salgsnedgang på 6 prosent i løpet av de tre første månedene.

Totalt solgte den tyske bilprodusenten 568.400 biler og vaner i første kvartal, mot 602.400 i samme periode i fjor, viser nye tall onsdag.

Bilsalget utgjorde 463.000 enheter, en nedgang på 8 prosent fra samme tid i fjor, mens vansalget utgjorde 105.400 enheter, en salgsvekst på 7 prosent.

Det er første gang at Mercedes-Benz selger mer enn 100.000 vaner i løpet av et første kvartal.

10 prosent batterielektrisk

Bilsalget ble løftet av en 3 prosents økning i USA og økninger på hele 43 og 35 prosent i henholdsvis Storbritannia og Frankrike, mens modellendringer og forstyrrelser i forsyningskjedene førte til en salgsnedgang på 15 prosent i Asia.

Plugg-inn-hybridene i Mercedes-Benz-porteføljen opplevde en etterspørselsvekst på 6 prosent i første kvartal. Salget av de batterielektriske bilene derimot, sank med 8 prosent til 47.500 enheter i perioden, blant annet fordi Smart Fortwo har nådd slutten av sin livssyklus, opplyser Mercedes-Benz i en melding.

Elbilene utgjorde 10 prosent av det samlede bilsalget i januar–mars. Elbilene og plugg-inn-hybridene samlet sto for 19 prosent av totalsalget.

– Like rundt hjørnet

Mercedes-Benz har planer om å presentere 12 toppmodeller i løpet av 2024, inkludert åtte Mercedes-AMG-modeller og en elektrisk G-klasse. EQS-sedanen vil dessuten få en større oppdatering, som innebærer at rekkevidden utvides til mer enn 800 kilometer.

– Et av høydepunktene er like rundt hjørnet med den lenge etterlengtede verdenspremieren for den helt nye, elektriske G på Auto China i Beijing om to uker, sier salgs- og markedsdirektør Britta Seeger i Mercedes-Benz Group i meldingen.

Mercedes-Benz har tidligere advart om at 2024 kan bli et år preget av usikkerhet, etter at fjoråret ble preget av forsyningskjedetrøbbel samt geopolitisk og makroøkonomisk volatilitet.

«Den økonomiske situasjonen og bilmarkedene fortsetter å være karakterisert av en eksepsjonell grad av usikkerhet. Uventede utviklinger kan oppstå, spesielt fra geopolitiske hendelser og handelspolitikk,» het det fra bilgiganten i februar i år i forbindelse med fremleggelsen av 2023-tall.