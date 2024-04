Gevinstsikring etter tirsdagens rally

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.355,79 poeng, opp 0,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 89,70 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor stiger 0,2 prosent til 297,95 kroner, mens Aker BP stiger 0,1 prosent til 288,70 kroner.

Pareto Securities nedgraderer Nel til salg, og kutter samtidig kursmålet fra fem til fire kroner. Meglerhuset mener de negative punktene oppveier de positive. Aksjen faller hele 8,7 prosent til 5,68 kroner.

I første kvartal omsatte Stolt-Nielsen for 707,3 millioner dollar, mot 708,7 millioner dollar i samme periode året før. Til tross for en nedgang i omsetning, økte resultatet etter skatt til 104 millioner dollar, fra 99,8 millioner.

– Jeg er fornøyd med å se at vi har startet det nye regnskapsåret på en sterk måte, sier adm. direktør Udo Lange. Aksjen stiger 1,2 prosent til 431,00 kroner.

Tirsdag ettermiddag meldte biotekselskapet Lytix Biopharma at det ønsket å hente mellom 50 og 55 millioner kroner. Tegningskursen er satt til 5,24 kroner pr. aksje, noe som tilsvarer en rabatt på 13 prosent i forhold til tirsdagens sluttkurs. 40 millioner av emisjonen er allerede garantert av eksisterende investorer, mens det i tillegg er garantert 10 millioner kroner fra et utvalg nye investorer. Onsdag faller aksjen 6,0 prosent til 5,66 kroner.

Tirsdag kveld meldte Atlantic Sapphire at selskapet hadde et slaktevolum på om lag 1.150 tonn HOG (Head On Gutted) i første kvartal 2024. Aksjen stiger 7,1 prosent til 0,90 kroner.

Tirsdag meldte Norse Atlantic at flyselskapet fraktet 85.700 passasjerer i mars – en dobling fra mars 2023. I forrige måned var flyene i snitt 82 prosent fulle, noe som gir en økning på 22 prosentpoeng fra samme måned i fjor. I løpet av tirsdagens handel steg aksjen over 12 prosent. Onsdag faller den 4,8 prosent til 9,08 kroner.