Nøkkeltall senker Wall Street – frykten øker markant

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,3 prosent og står i 16.100,78 poeng mens Dow Jones faller 1,0 prosent til 38.484,74 poeng. S&P 500 faller 1,1 prosent til 5.153,58 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,48 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,2 prosent til 16,36.

Nvidia faller 1,6 prosent til 840 dollar, og er dermed ned over ti prosent siden toppnoteringen ble satt for noen uker siden.

Dårlige nyheter

Inflasjonen i USA i mars var på 0,4 prosent på månedsbasis og 3,5 prosent på årsbasis, viser ferske tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,4 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis i mars – uendret fra måneden før. Begge tallene var imidlertid høyere enn konsensus.

– Nå kan vi glemme et rentekutt fra Fed i juni. Det er særlig høyere kjerneinflasjon markedene reagerer på, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.