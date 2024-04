Inflasjonssjokk senker børsene

CRBs råvareindeks har steget med mer enn 14 prosent siden nyttår, men økonomene så likevel for seg en månedlig inflasjon på beskjedne 0,4 prosent i USA i mars. Fasiten viste imidlertid en månedlig og årlig konsumprisvekst på henholdsvis 0,4 og 3,5 prosent, mens kjerneinflasjonen ble hele 3,8 prosent.

Dermed fikk narrativet om minst tre rentekutt i år et kraftig skudd for baugen. I kjølvannet av inflasjonsrapporten priset derivatmarkedet inn en 78 prosent sannsynlighet for at renten senkes med maksimalt et halvt prosentpoeng. Samtidig bykset renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner med 0,13 prosent. Dermed er nivået igjen 4,5 prosent, for første gang siden november i fjor.

Høyere diskonteringsrenter og finansieringskostnader er negativt for aksjemarkedet, så S&P 500-indeksen tapte 1 prosent. Nedturen for Euro Stoxx 600-indeksen ble beskjedne 0,2 prosent, men på toppen kom en valutasvekkelse på 0,9 prosent mot dollar.

Paradoksalt erklærte Storbritannias største supermarkedskjede, Tesco, at inflasjonspresset har avtatt kraftig. I regnskapsåret som ble avsluttet 24. februar styrket omsetningen seg med 7,4 prosent, mens driftsresultatet ble 12,8 prosent høyere. Dessuten hevet ledelsen både utbyttet og inntjeningsprognosen for det inneværende året. Aksjekursen la på seg mer enn 5 prosent.

I USA var Delta Air Lines ved firetiden opp med rundt 2 prosent. Flyselskapet leverte rekordhøye inntekter og et solid overskudd i første kvartal, og ledelsen spår en inntjening på 2,20-2,50 dollar per aksje i andre kvartal. Konsensusestimatet lå på skarve 2,23 dollar.

Mercedes-Benz Group fikk derimot et kursfall på nesten 1 prosent. Selskapet meldte at antallet solgte biler i første kvartal var 6 prosent lavere enn i samme periode året før. Nedturen i elbilsegmentet og Asia var særlig ille, henholdsvis 9 og 15 prosent. Som så ofte før ble det skyldt på «utfordringer i forsyningskjeden». Merkelig nok solgte en annen tysk luksusbilprodusent, BMW, 1 prosent flere biler i første kvartal.