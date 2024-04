HydrogenPro henter penger

HydrogenPro, som utvikler og designer hydrogenanlegg, henter 82,7 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en rettet emisjon mot Andritz AG fremkommer det av en børsmelding onsdag. Tegningskursen er på 12,52 kroner per aksje.

Andritz AG er et internasjonalt teknologikonsern som tilbyr anlegg, utstyr, systemer og tjenester for ulike bransjer, deriblant hydrogenløsninger.

I forbindelse med den rettede emisjonen har Andritz gått med på en seksmåneders lock-up for sin aksjebeholdning.. Videre vil Andritz nominere en kandidat til selskapets styre for de kommende generalforsamlingene som skal holdes 23. april 2024. TM Holding AS, et selskap kontrollert av selskapets styreleder, har forpliktet seg til å stemme for styrekandidaten nominert av Andritz på generalforsamlingene.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å finansiere spesifikke utviklings- og testinitiativer innen selskapets fokusområder, samt til generelle selskapsformål, opplyses det i børsmeldingen.

Etter gjennomføringen av den rettede emisjonen, vil Andritz AG sin posisjon utgjøre omtrent13,8 prosent av de utestående aksjene i HydrogenPro.

- Vi er glade for å ønske Andritz velkommen som en strategisk partner mens vi fortsetter å realisere vår visjon om å levere bærekraftige hydrogenløsninger globalt. De bringer verdifull industriell ekspertise som et av de ledende selskapene innen teknologisystemer for grønn hydrogen. Jeg har vært aktivt engasjert i diskusjoner med Andritz de siste ni månedene og tror dette setter oss i en flott posisjon til å ytterligere ekspandere HydrogenPro i henhold til vår strategi, sier Jarle Dragvik, administrerende direktør i HydrogenPro, i en kommentar.