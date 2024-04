Dolphin Drilling vil hente 400 millioner kroner

Dolphin Drilling har engasjert en rekke investeringsbanker til å gi råd om og gjennomføre en rettet emisjon på rundt 40 millioner dollar. Tegningskursen i den rettede emisjonen er fastsatt til 6 kroner per aksje, fremkommer det av en børsmelding onsdag

Midlene vil bli brukt til å sikre tilstrekkelige midler til å få 3 av de 4 riggene tilbake i drift, samt til å sikre selskapet mot usikkerhet knyttet til utestående fordringer fra General Hydrocarbons Limited og dekke skattekravet fra His Majesty's Revenue & Customs (HMRC), frekommer det av børsmeldingen.

To av selskapets største aksjonærer, som er investeringsfond forvaltet direkte eller indirekte av Strategic Value Partners og S.D. Standard ETC , støtter den rettede emisjonen og har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for - og vil bli tildelt - totalt omtrent 100 millioner kroner i den rettede emisjonen, fordelt likt mellom SVP og SDS. I tillegg har B.O. Steen Shipping AS indikert en intensjon om å tegne seg for 50 millioner kroner, mens Surfside Holding AS har indikert en intensjon om å tegne seg for 50 millioner kroner.