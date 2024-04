Inflasjonstall senket Wall Street

Wall Street falt onsdag etter at inflasjonstall som var høyere enn ventet, satte en stopper for håpet om at Federal Reserve snart vil gå inn i en fase med pengepolitiske lettelser.

Inflasjonstall

Inflasjonen i USA i mars var på 0,4 prosent på månedsbasis og 3,5 prosent på årsbasis, viser ferske tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,4 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis i mars – uendret fra måneden før. Begge tallene var imidlertid høyere enn konsensus.

– Nå kan vi glemme et rentekutt fra Fed i juni. Det er særlig høyere kjerneinflasjon markedene reagerer på, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Bevegelser

De tre ledende indeksene på Wall Street falt onsdag:

Dow Jones falt 1,09 prosent til 38,460.98.

S&P 500 falt 0,93 prosent til 5,161.43.

Nasdaq falt 0,81 prosent 16,175.32.

Aksjer

Det var blandet for «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook steg 0,57 prosent til 519.03

Amazon steg 0,15 prosent til 185.87

Apple falt 0,61 prosent til 168.64

Netflix steg 0,06 prosent til 618.55

Alphabet falt 0,15 prosent til 156.36

Tesla falt 2,89 prosent til 171.90

Nvidia steg 1,97 prosent til 871.64

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent steg 1,08 prosent til 90,95 dollar fatet. WTI-oljen steg 1,04 prosent til 86,40 dollar fatet.