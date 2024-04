Mens norske investorer fyller opp flyene til Sveits, er Sverige et paradis for investorer. David Candell, skatterådgiver i Deloitte, sier den største forskjellen er formuesskatten, som Sverige fjernet helt for snart 20 år siden. Kapitalskattesatsen er også lavere i Sverige.

Hans-Erik Jacobsen , analytiker i Nordea, tror Kongsberg Gruppen vil oppnå et resultat på 10 milliarder kroner i 2030. Det tilsvarer nesten en tredobling av fjorårets overskudd.

Med slike utsikter mener Jacobsen at Kongsberg Gruppen fortjener en mye høyere aksjekurs. Han løfter kursmålet med hele 200 kroner, til 875 kroner.

Aspelin Ramm vil selge Clarion Hotel Stockholm, et av Stockholms største hoteller. Prisen er trolig på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om rettssaken der Fosen-aksjonistene ble frikjent. Forsvareren, advokatene hos Elden advokatkontor, spilte ut kortet om retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge, som er av betydning for et demokratisk samfunn.

Store ord flyr forbi. Aksjonister kan ikke ta fysisk kontroll med statsforvaltningen eller Stortinget. Det er nok nå, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kv.:

The Kingfish Company: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00

Årsrapport:

Baltic Sea Properties, Belships, INIFY Laboratories, Olav Thon Eiendomsselskap, Sandnes Sparebank, SmartCraft, Tekna Holding, The Kingfish Company

Makro:

Norge: BNP februar, kl. 08.00

UK: RICS boligpriser mars, kl. 01.01

Kina: KPI & PPI mars, kl. 03.30

Sverige: Boligprisindeks mars, kl. 08.00

Italia: Industriproduksjon februar, kl. 10.00

ØMU: ESB rentebeslutning, kl. 14.15, pressekonf. kl. 14.45

USA: PPI mars, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Russland: Handelsbalanse februar, kl. 15.00

Annet:

Thor Medical: Strategioppdatering, webcast kl. 15.00

Opec: Månedsrapport

IMF: World Economic Outlook, kl. 15.00

Ekskl. utbytte:

North Energy, River Tech, Sandnes Sparebank

Ordinær generalforsamling:

Aker Solutions, Borregaard, Multiconsult, Norske Skog, Protector Forsikring, Rana Gruber, Thor Medical