Fall i Asia etter USA-inflasjon

Asia-børsene faller etter at den amerikanske inflasjonen for mars ble høyere enn forventet. Det gjør at investorene bekymrer seg for om Federal Reserve kan holde rentene høyere lenger.

Den amerikanske konsumprisindeksen steg 3,5 prosent på årsbasis og 0,4 prosent sammenlignet med forrige måned. Økonomer undersøkt av Dow Jones hadde ventet en økning på 0,3 prosent måned-til-måned og 3,4 prosent år-til-år.

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,2 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,8 prosent.

Konsumprisindeksen i Kina var opp 0,1 prosent i mars på årsbasis. På månedsbasis var prisene ned 1 prosent. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,4 prosent på årsbasis og en nedgang på 0,5 prosent på månedsbasis, ifølge konsensus fra Trading Economics.

Produsentprisene i Kina var ned 2,8 prosent i mars på årsbasis, på linje med forventning. I februar falt produsentprisene med 2,7 prosent på årsbasis.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,2 prosent.

I India stiger Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,4 prosent.