Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Oljeprisen trekker opp, men inflasjonstall fra USA og Kina vil påvirke utslagene på Oslo Børs i dag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,7] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,2 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,8 prosent.

Konsumprisindeksen i Kina var opp 0,1 prosent i mars på årsbasis. På månedsbasis var prisene ned 1 prosent. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,4 prosent på årsbasis og en nedgang på 0,5 prosent på månedsbasis, ifølge konsensus fra Trading Economics.

Produsentprisene i Kina var ned 2,8 prosent i mars på årsbasis, på linje med forventning. I februar falt produsentprisene med 2,7 prosent på årsbasis.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,2 prosent.

I India stiger Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,4 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger torsdag morgen. Brent-oljen koster nå 90,61 dollar fatet, opp 0,1 prosent siden midnatt. Til sammenligning kostet et fat 89,55 dollar da Oslo Børs stengte torsdag. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 86,33 dollar pr. fat.

De amerikanske råoljelagrene steg 5,8 millioner fat i forrige uke til 457,3 millioner fat, ifølge EIA.

På forhånd var det ventet at lagrene skulle være opp 2,4 millioner fat på ukesbasis, ifølge Trading Economics. Tallene fra API viste en oppgang i råoljelagrene på 3 millioner fat forrige uke.

Wall Street

Wall Street falt onsdag etter at inflasjonstall som var høyere enn ventet, satte en stopper for håpet om at Federal Reserve snart vil gå inn i en fase med pengepolitiske lettelser.

Inflasjonen i USA i mars var på 0,4 prosent på månedsbasis og 3,5 prosent på årsbasis, viser ferske tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis.

De tre ledende indeksene på Wall Street falt onsdag:

Dow Jones falt 1,09 prosent til 38,460.98.

falt 1,09 prosent til 38,460.98. S&P 500 falt 0,93 prosent til 5,161.43.

falt 0,93 prosent til 5,161.43. Nasdaq falt 0,81 prosent 16,175.32.

USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.357,06 poeng.

Pareto Securities har nedgradert Nel til salg, og kutter samtidig kursmålet fra fem til fire kroner. Meglerhuset mener de negative punktene oppveier de positive, og understreker at fremtidig kapitalbehov og mangel på ordrer, vil kunne legge dette press på prognosene. Onsdag falt aksjen hele 16 prosent til 5,23 kroner.

Tirsdag kveld meldte Atlantic Sapphire at selskapet hadde et slaktevolum på om lag 1.150 tonn HOG (Head On Gutted) i første kvartal 2024. I løpet av onsdagens handel klatret aksjen 8,6 prosent til 0,91 kroner.