Norsk økonomi falt i februar

Ferske tall fra SSB viser at BNP i Fastlands-Norge falt 0,2 prosent fra januar til februar i år.

– Nedgangen i februar kom etter en oppgang i januar. Tallene fortsetter å tegne et bilde av en nokså flat utvikling i den norske økonomien, slik vi har sett det siste året, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk Sentralbyrå.

Den rullerende tremånedersveksten for BNP Fastlands-Norge viste en økning på 0,1 prosent fra september-november til desember-februar.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank Foto: SpareBank 1 SR-Bank

Månedstallene på BNP er svært volatile, men kan gi et innblikk i utviklingen i økonomien likevel.

– Det svinger mye fra måned til måned, men det har vært sideveis utvikling i det siste, og det er gode nyheter for renten, sier Kyrre M. Knudsen fra SpareBank1 SR-Bank.

– Disse tallene viser at inflasjonstallene som kom i går ikke var et blaff. Altså at økonomien roer seg ned og at det muliggjør rentekutt i september.

Konsumet øker

Husholdningenes konsum økte med 0,1 prosent.

Varekonsumet vokste, trukket opp av matvarer og transportmidler. Tjenestekonsumet falt, trukket ned av fritidstjenester og hotell- og restauranttjenester. Tremånedersveksten for både vare- og tjenestekonsumet var positiv.

Husholdningenes boliginvesteringer, som falt kraftig gjennom fjoråret, fortsatte å gå ned i februar, med et fall på 2,7 prosent. Den rullerende tremånedersnedgangen var 6,1 prosent.

Bygge- og anleggsvirksomheten har generelt utviklet seg negativt det siste året, og bruttoproduktet i næringen gikk ned også i februar. Fiske og fangst økte, og bidro til å trekke opp BNP Fastlands-Norge i februar, samtidig gikk produksjon og distribusjon av elektrisk kraft litt ned.

Sett bort i fra elektrisitet og fiske og fangst ville nedgangen i BNP Fastlands-Norge vært 0,3 prosent.