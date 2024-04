Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt for å sikre tilstrekkelig rullebane mot å ha 3 av 4 rigger tilbake i drift, samt å gi selskapet beredskap knyttet til usikkerhet knyttet til de utestående fordringene fra General Hydrocarbons Limited og skattekravet fra His Majesty's Revenue & Customs.

SalMar rapporterte etter børsslutt onsdag et slaktevolum på 52.900 tonn i første kvartal. I meldingen skrev selskapet at påvirkningen av perlesnormaneter medførte en lav superiorandel og snittvekt på fisken som ble slaktet i Nord-Norge i kvartalet.

Slaktevolumet var 11 prosent over estimatet til Fearnley Securities, drevet av volumer i Midt-Norge og Salmar Aker Ocean.

«Salmar oppgir normalt ikke ytterligere informasjon enn de faktiske volumene i slakteoppdateringen, og vi ser risiko for at nåværende konsensusestimat for driftsresultat i første kvartal på 1,86 milliarder kroner er for optimistisk. Etter oppdateringen mener vi driftsresultatet burde komme inn på 1,6-1,7 milliarder kroner, og vi ser dermed en nedsiderisiko på 3-5 prosent til nåværende estimat for driftsresultat i 2024, forutsatt at guidingen for slaktevolumer holdes uendret», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Det fikk meglerhuset rett i. Aksjen faller 3,1 prosent fra start.

Bertel Karlstedt, adm. direktør i Circa Group, har kjøpt sine første 100.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 1,24 kroner pr aksje. Aksjen stiger 8,8 prosent etter nyheten til 1,30 kroner.

Kingfish Company fikk et driftsresultat på minus 3,3 millioner euro i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med minus 1,2 millioner euro i samme periode året før. Omsetningen ble 5,2 millioner euro i kvartalet – opp fra 5,1 millioner i fjor.

«Det nåværende hovedfokuset er å optimalisere driften i Nederland, men vi forsetter også å undersøke ekspansjonsplaner i USA, Europa og andre regioner», skriver selskapet.

Aksjen stiger over 6 prosent.

Kongsberg Automotive har vunnet en kontrakt verdt over 1,2 milliarder kroner. Bildelprodusenten skal levere utstyr som gjør det mulig for kundene å overholde ny EU-lovgivning som regulerer CO2-utslipp fra tunge kjøretøy, lastebiler og vogntog. Aksjen stiger 4,2 prosent fra start.

Klaveness Combination Carriers hadde i første kvartal en gjennomsnittlig TCE-inntjening for selskapets flåte var 40.514 dollar pr dag, som er om lag 3.700 dollar pr. dag høyere enn fjerde kvartal 2023 og rundt midtpunktet i guidingintervallet. Aksjen er opp 0,3 prosent.

I rødt

Styreleder Astrid Skarheim Onsum i Nordic Unmanned går av med umiddelbar virkning, ifølge en melding torsdag. Også styremedlem og Head of Audit Committee, Siw Ødegaard, har meddelt styret at hun går av med umiddelbar virkning. Aksjen krakket til 0,32 kroner og ble børspauset, før nedgangen nå har dempet seg til 8,2 prosent.

Vow Green Metals og Vardar har signert en langsiktig energiavtale for produksjonsanlegget på Hønefoss. Vow Green Metals forventer å levere rundt 45 GWh fra anlegget på årsbasis. Videre vil Vardar bli partner i Hønefoss-prosjektet etter en nylig investering på 50 millioner kroner, med tegning av aksjer i VGM Operatør. Aksjen faller 5,9 prosent.

Flere aksjer kommer fortløpende i åpningen.