Eika får refs fra Finanstilsynet

Eika Kapitalforvaltning får kritikk fra Finanstilsynet torsdag, der tilsynet blant annet kritiserer fondsanbefalinger gjennom et digitalt verktøy som er tilgjengelig gjennom Eika-banker.

Digital fondsvelger

Tilsynet med Eika Kapitalforvaltning har særlig vært rettet inn mot en digital fondsvelger på Eika-bankenes nettsider og informasjon om pris, opplyses det.

Fondsvelgeren var ifølge tilsynet innrettet slik at mulige kunder konsekvent ble anbefalt ett av tre fond forvaltet av foretaket.

Blant flere kritikkverdige forhold påpeker Finanstilsynet at foretaket med kraftfulle virkemidler har fremstilt et enkeltfond med svake prestasjoner over lang tid som mer fordelaktig enn det var grunnlag for.

I tilsynet er Finanstilsynet svært kritisk til at den vedvarende svake prestasjon i Verdipapirfondet Eika Spar ikke utløste en revisjon av metodikken bak fondsvelgeren og anbefalte fond, særlig tatt i betraktning kundegruppen.

Anbefalte fond

Flere fondstilbydere anbefaler enkeltfond på sine nettsider eller i apper. Dette gjøres typisk ved hjelp av digitale verktøy eller at enkelte fond i fondslistene er merket «anbefalt» eller lignende. Slike anbefalinger må antas å ha stor innvirkning på kundenes valg av fond, skriver tilsynet.

«Når fondstilbydere anbefaler spesifikke fond foran et utvalg av andre sammenlignbare fond, skaper det en berettiget forventing hos kundene om at akkurat disse fondene har kvaliteter som kundene ikke kan forvente å oppnå med tilsvarende eksponering i øvrige fond, eller at fondet er et «godt kjøp» med hensyn til pris veid opp mot anslått kvalitet,» heter det i meldingen.

Finanstilsynet skriver at det er viktig at uttalelsene som foretakene bruker i markedsføringen er etterettelig, og at det kan baseres på objektive og verifiserbare kilder.

«Fondstilbydere må løpende vurdere og kunne dokumentere at det er faglig grunnlag for å fremheve enkelfond gjennom fondsvelgere og de påstander som ellers benyttes i markedsføringen. Informasjon om metodikken som ligger til grunn for utvelgelsen av anbefalte fond forventes å være tilgjengelig på nettsiden.»

Tilsynet skriver videre at det er viktig at foretakene tar kundenes perspektiv når de vurderer hvordan presentasjonen av fond fremstår.

Foretakene må også gjøre en vurdering om tjenesten er å anse som investeringsrådgivning, og i så fall innrette tjenesten etter de krav som da gjelder.