Nytt rentesjokk

Ny rentesjokk

Den amerikanske 10-årsrenten gjorde et nytt hopp onsdag og stanget helt opp til 4,568 prosent på det høyeste. Brytes det nivået kan det åpne for videre oppgang mot 4,66-nivået og over det nivået kommer neste tekniske motstand på 4,73- og 4,80-nivået, før fjorårets høyeste på 5,02 prosent fra 19. oktober 2023. Ved eventuelle korreksjoner ned nå er det litt teknisk støtte i området 4,47 prosent og mer ned mot 4,40- og 4,34-nivået. Det er etablert en positiv undertone i RSI-chartet og den fallende trendlinjen i toppen er brutt. Det kan åpne for videre oppgang, og gitt at den positive undertonen fortsetter kan eventuelle korreksjoner bli forbigående. Denne kommentaren og tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.