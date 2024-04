Knut Bråthen er en lokal næringsdrivende som er nest størst med snaue 9 prosent. Tredje størst er Brødrene Jensen, et eiendomsselskap fra Oslo som eies av Leif Oddvin Jensen og hans familie. De har drøyt 8 prosent. Også eiendomsinvestor Carl Erik Krefting er på eiersiden med 1,5 prosent.

Starter nytt – likt

Tirsdag ettermiddag viste en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene at det er startet opp et nytt selskap, Zanto, på Eriksrøds adresse i Skien. Eriksrød er også oppført som styreleder.

FORSØKT SOLGT: Den største eiendommen i Recreates eiendom, Powerhouse i Porsgrunn, har vært forsøkt solgt, men ingen investorer bet på. FOTO: Kaare Martin Granerud

Formålet med bedriften er ifølge meldingen til Brønnøysundregistrene «å investere i, eie, forvalte og selge andeler i andre selskaper og eiendommer, økonomisk rådgivning og forvaltning, samt andre aktiviteter i tilknytning til dette».

Trøbbel bygd seg opp

For en uke siden skrev Finansavisen at hovedaksjonæren i Recreate ennå ikke har levert 2022-regnskapet. Nå har Emil Eriksrøds private Rising-selskaper noen få dager på seg for å unngå tvangsoppløsning.

Midt i mars kom det også melding om at Eriksrød og Recreate har mottatt varsel om en konkursbegjæring fra Norion Bank.

På privaten sper Eriksrød på inntekten med utleie av en luksuriøs bolig i Spania til 250.000 kroner i uken.

I desember gikk Recreates to kontorhotellselskaper Evolve og RCR Flex konkurs, og det har utløst krav på over 300 millioner. Selskapets anslag var 200 millioner, og Eriksrød-selskapet garanterer for mye av kravene.

– Konkurs som ventet

Finansavisens ansvarlige redaktør Trygve Hegnar ble intervjuet av NRK etter Recreate-konkursen.

– Jeg burde vel si «Hva var det jeg sa?», men det er litt alvorligere enn det. Konkursen var som ventet, sier han.

– SOM VENTET: Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar. foto: Finansavisen

– De falt i den fellen at de skulle bli veldig store på kort tid. De kjøpte eiendommer i Telemark, Vestfold og Oslo på samme tid uten nok penger og hadde en gjeld på halvannen milliard kroner.

– Er dette historien om luftslottet som sprengtes?

– Ja, jeg mener at hovedeier som eide halvparten av selskapet var veldig ekspansiv og snakket veldig mye om de store tingene. Han snakket mye om hva de skulle få til uten å ha grunnlag for det.

Norion Bank har begjært Recreate konkurs, og kjennelsen viser et mislighold på et lån på 42 millioner kroner, ifølge avisen Varden.

– Vi har banksekretesse og kommenterer generelt ikke enkelte potensielle kunder/ kundeforhold, skriver IR-ansvarlig Madeleine Mörch i en epost til Finansavisen.

100 millioner i Norion-lån

– Jeg har ikke satt meg inn i samlede verdier og gjeld ennå, men morselskapet er insolvent, det er det ingen uenighet om, sier advokat Leif Petter Madsen, som er oppnevnt som bostyrer i Recreate-konkursen.

Samlede lån Eriksrød har til Norion Bank, er på 100 millioner kroner. 43 av disse er aksjonærlånet til Recreate.

100 MILL. I LÅN TIL NORION: Leif Petter Madsen, bostyrer i Recreate-konkursen. Foto: Iván Kverme

– I tillegg har DNB og Sparebanken Sør store lån med pant i eiendommer, sier han.

– Ved utgangen av første halvår i fjor var rentebærende gjeld på nær 1,5 milliarder kroner, hvor stor er den nå?



– Det har vært solgt ut mye eiendom, så den er noen hundre millioner lavere nå, sier han.

Madsen sier at han de nærmeste dagene skal ha møter med ulike kreditorer og at meglerhus må fastsette verdianslag på de ulike datterselskapene. Han sier at det ikke er oppdaget kryssgarantier eller -kausjoner i de ulike konsernselskapene.

– Det virker som det er ganske ryddig struktur mellom selskapene, sier han.