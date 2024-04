Klaveness Combination Carriers stiger rundt 5 prosent. Rederiet opplyste om dagrater på 34.824 og 46.593 dollar for henholdsvis Cabu- og Cleanbu-skipene i første kvartal. Snittinntjening for flåten lå 3.700 dollar pr. dag høyere enn i kvartalet før, og omtrent midt i selskapets eget guidingintervall.

HydrogenPro er opp rundt 2 prosent til rundt 14,80 kroner. Selskapet meldte onsdag om en emisjon på 82,7 millioner kroner rettet mot østerrikske Andritz, der tegningskursen var 12,52 kroner. Den seneste uken er det blitt kjent at det pågår en maktkamp mellom storaksjonærene i hydrogenselskapet.

Hydrogenselskapet Nel var blant taperaksjene onsdag , med et kursfall på 16 prosent. Da hadde Pareto Securities nedgradert aksjen til salg og kuttet kursmålet, mens SEB gjentok en hold-anbefaling og kursmålet på grunn av bekymring for blant annet ordreinngang. Torsdag stiger Nel-aksjen rundt 2 prosent. Dette er de viktige tekniske nivåene for aksjen nå.

Induct har gjennomført en emisjon på 18,6 millioner kroner til en kurs på 4,00 kroner. Aksjen endte onsdag på 3,62 kroner, og stiger torsdag rundt 10 prosent til 4,00 kroner.

Astrid Skarheim Onsum har gått av som styreleder og Siw Ødegaard har gått av som styremedlem i Nordic Unmanned med umiddelbar virkning. Styremedlem Viggo Tjelta overtar som styreleder etter fratredelsene. Droneselskapet faller rundt 10 prosent på Oslo Børs torsdag.

Clarksons Securities ser økt oppside i flere offshorerederier på Oslo Børs. Meglerhuset har oppjustert kursmålene for blant andre Solstad Offshore, Siem Offshore og Golden Energy Offshore. Solstad-aksjen stiger rundt 8 prosent, Siem-aksjen stiger rundt 4 prosent, og Golden Energy-aksjen er opp rundt 2 prosent.

Nordea-analytiker Hans-Erik Jacobsen spår tredobling av Kongsberg Gruppens resultater og har satt opp kursmålet med hele 200 kroner . Torsdag stiger aksjen mindre enn 1 prosent, etter en kursoppgang på 60 prosent så langt i år. Er toppen nådd?

Shortandelen i Crayon øker. Pareto- og Arctic-analytikere mener imidlertid at aksjen skal opp. – Markedet priser inn for mye negativitet, sier Pareto-analytiker Olav Rødevand. Crayon stiger torsdag 1,7 prosent.

SEB har hevet kursmålet for Aker BioMarine torsdag. Kjøpsanbefalingen gjentas også. Aksjen er imidlertid lite endret.

Kid -aksjen er også lite endret. Arctic Securities har høynet kursmålet etter interiørkjedens oppdatering, og SEB høynet sine estimater og kursmål onsdag.

BW Offshore er opp rundt 2 prosent etter at SEB jekket opp kursmålet og anbefalte kjøp onsdag.

Atea -aksjen faller rundt 1 prosent etter at Arctic Securities oppgraderte anbefalingen og kursmålet onsdag.

Elektroimportøren faller rundt 2,5 prosent etter at DNB Markets gjentok en hold-anbefaling og kursmålet på 10 kroner.

Gjensidige -aksjen faller rundt 1 prosent etter at Arctic Securities har oppgradert anbefalingen og kursmålet.