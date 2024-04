Nesten null børsnoteringer i år: – Rentene må tikke nedover først

11.04.2024 – Jeg kan ikke huske at det har vært sånn tidligere, sier partner i EY, Bjørn Tore Foss, som kommer til studio med en fersk oversikt over transaksjonsmarkedet. Med unntak av to svenske ble det ingen børsnoteringer i Norden i første kvartal. Foss sier at det ser ut som markedet nå må se at rentene faktisk går ned, og ikke at man bare har indikasjoner på det, før man trykker på den grønne knappen. Vi diskuterer hva som skjer på kammerset, hvilke andre transaksjoner som skjer og hva vi kan vente fremover.