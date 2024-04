Aksjeboble underveis?

Dette er med andre ord ikke “ti fugler på taket”, men reell inntjeningsvekst i nær fremtid. Inntjeningsforventningene til resten av aksjemarkedet er moderat optimistiske, og samsvarer med utsiktene fremover.

For høy optimisme – ispedd spekulasjon

Et annet tegn på en aksjeboble er overdreven og bred optimisme. Her ser vi varierende grad av optimisme, der den gode økonomiske veksten i USA øker optimismen, mens den mer labre økonomiske situasjonen i Europa og Kina drar ned. Det er vanskelig å dra absolutte konklusjoner om optimisme, men vi ser få tegn til overdreven optimisme blant investorer, kanskje bortsett fra i noen få, utvalgte bransjer.

Et siste avgjørende tegn på en aksjeboble er graden av spekulasjon, gjerne i sammenheng ned gjeldsfinansiering. Dette er det vanskelig å finne gode sammenhengende data på, men innenfor for eksempel opsjonsmarkedet ser vi ikke et høyere volum enn vanlig, hverken her hjemme eller internasjonalt. Tall fra USA tyder heller ikke på at de større aktørene i aksjemarkedet bruker overdrevent mye gjeld på sine aksjeposisjoner. Trolig er det det utfordrende børs- og renteåret 2022 som fremdeles preger tankegangen blant de store investorene. Man kan trolig også bruke antallet børsnoteringer som en indikasjon på spekulasjon. Hvis aksjemarkedet er høyt priset, betaler det mer enn andre kjøpere for selskaper som skal selges. Dette vil føre til at flere velger børsnotering. Antallet børsnoteringer er stigende, men fra et svært lavt nivå historisk sett. Dermed er det heller ingenting i antallet børsnoteringer som indikerer en aksjeboble.

Neppe bobletendenser

Konklusjonen vår er derfor enkel. Vi er neppe inne i en aksjeboble for aksjemarkedet som helhet. I den grad vi ser bobletendensen, er dette bare innenfor en liten del av markedet. Derfor bør en investor ikke være redd for at aksjemarkedet skal falle ned i et dypt sort hull i overskuelig fremtid. Tvert om, trolig skal man i denne fasen fortsette å være risikovillig.

Vi er på rentetoppen nå, og et mulig rentefall i andre halvdel av 2024 kan legge grobunn for økt vekst etter hvert. Dette gir oss trygghet når vi ser fremover. Det største risikoen for aksjemarkedet ligger trolig i geopolitikken. Politikk er, som alltid, vanskelig som investor å forholde seg rasjonelt til, og bør ikke være førende for hvordan man agerer i aksjemarkedet. Det er fortsatt rom for kortsiktige svingninger i aksjemarkedet i tiden fremover, men vil en aksjeboble sprekke og lede til dramatiske børsfall? Neppe.